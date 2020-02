La presión de Merkel tumba al recién elegido presidente del Land de Turingia que aceptó votos de la ultraderecha

El político liberal Thomas Kemmerich ha anunciado este jueves que pedirá la disolución del parlamento de Turingia, un día después de haber sido elegido presidente de ese 'Land', del este de Alemania con los votos de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

Tras informar de la decisión, Kemmerich ha expresado que se convocarán nuevas elecciones y ha agregado que "no hubo una cooperación con la AfD, no la hay y no la habrá", y ha indicado que si no se lograra la disolución del Parlamento presentará una moción de confianza.

La elección de Kemmerich había desatado un terremoto político en Alemania y había sido criticada por la mayoría de los partidos políticos alemanes y calificada de "imperdonable" por la canciller Angela Merkel, quien hoy dijo que el resultado "debe ser revertido".

"Fue un mal día para la democracia, fue un día que rompió con los valores y convicciones de la CDU y ahora debe hacerse todo lo posible para dejar claro que esto en ningún modo puede ser conciliable con lo que piensa y hace la CDU. En esto habrá que trabajar en los próximos días", ha indicado.

Kemmerich fue elegido en tercera vuelta con 45 votos frente a los 44 obtenidos por el hasta ahora ministro presidente Bodo Ramelow, de la Izquierda, y después de que la CDU se hubiera abstenido en las dos primeras rondas.