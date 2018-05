Donald Trump anuncia que se reunirá con Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur

Donald Trump ha anunciado este jueves que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 12 de junio y que el encuentro se producirá en Singapur. "El muy esperado encuentro entre Kim Jong-un y yo tendrá lugar en Singapur el 12 de junio. ¡Ambos trataremos de hacer de ese día un momento importante para la paz mundial!", ha dicho el mandatario estadounidense vía Twitter.

La de junio será la primera cumbre de la historia entre Washington y Pyongyang. Esta misma semana, Mike Pompeo ha viajado a Corea del Norte para preparar dicho encuentro. "Se están haciendo planes. Se están desarrollando las relaciones. Esperemos que haya un acuerdo", dijo este martes.

Antes de elegir Singapur, también se barajaba la posibilidad de realizar la reunión en la frontera entre las dos Coreas.

Por otro lado, esta madrugada, Corea del Norte liberó a tres estadounidenses que permanecían presos en el país. Los tres estaban acusados de espionaje u "actos hostiles" contra el régimen norcoreano y estaban retenidos como prisioneros de guerra. La Casa Blanca ha interpretado la liberación como un gesto de buena voluntad y, horas después, Trump ha anunciado el histórico encuentro.

Los observadores internacionales creen que un acuerdo entre ambos líderes es un logro épico, pero también consideran que es posible que ambos o alguno de ellos reaccione de manera muy negativa si no consigue afianzar sus posiciones.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!