Donald Trump anuncia que el líder de Estado Islámico ha muerto en una operación militar estadounidense

El presidente de EEUU Donald Trump ha confirmado que el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, ha muerto tras una intervención de unidades militares de EEUU en el noroeste de Siria.

"Anoche EEUU hizo justicia con el terrorista número uno del mundo", ha declarado Trump, que ha remarcado que la nación "llevaba muchos años buscándolo, y era la principal prioridad de mi Administración".

Ha confirmado que ningún agente estadounidense ha resultado herido en la operación, en la que Baghdadi se inmoló con un cinturón de explosivos mientras huía por un túnel de los comandos estadounidenses.

Varias horas antes de comparecer, Trump publicaba en su cuenta de Twitter un mensaje en el que apuntaba que "Algo muy grande acaba de ocurrir".

Something very big has just happened!