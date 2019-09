Estados Unidos planea prohibir la venta de cigarrillos electrónicos tras la muerte de seis personas

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este jueves que planea prohibir la comercialización de cigarrillos electrónicos con sabores en el país, después de que en los últimos días se hayan hecho públicas las primeras muertes causadas por su uso.

"La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos) está trabajando para prohibir los cigarrillos electrónicos con sabores", ha dicho el secretario de Salud, Alex Azar, en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

Azar ha explicado que tomará "varias semanas" para terminar este proceso y, luego, un periodo de 30 días para que entre en vigor la decisión de prohibir todos los sabores de cigarrillos electrónicos, excepto el de tabaco.

Azar ha hecho el anuncio en el Despacho Oval al lado de Trump, que ha asegurado que el vapeo es un problema que afecta especialmente a "niños inocentes". "Tendremos que hacer algo respecto a esto", ha apuntado el presidente estadounidense.

Por su parte, la primera dama Melania Trump, ha señalado este miércoles en su cuenta de Twitter su preocupación por el creciente uso de los estos cigarrillos en Estados Unidos: "Estoy profundamente preocupada por la creciente epidemia del uso de cigarrillos electrónicos entre nuestros niños. Necesitamos hacer todo lo posible para proteger al público de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco, y evitar que los cigarrillos electrónicos se conviertan en una vía de acceso a la adicción a la nicotina".

Data shows a high usage of flavored e-cigarettes among our youth. It's our responsibility as parents to understand the dangers that come from vaping. Our Administration supports the removal of flavored e-cigarettes from stores until they're approved by @US_FDA. #BeBestpic.twitter.com/02O5waTgIj