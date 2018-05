Irlanda despenaliza el aborto en un referéndum histórico

Los resultados oficiales confirman una victoria arrolladora del 'sí' a la liberalización del aborto en Irlanda tras el referéndum celebrado este viernes, con un 66,4% a favor, un 33,6% en contra y una participación del 64,1% del censo.

En total, la despenalización ha cosechado el voto a favor de 1.429.981, frente a los 723.632 votos en contra, según las cifras definitivas con todas las circunscripciones en las que se divide el país escrutadas. La única circunscripción en la que ha vencido el 'no' ha sido Donegal.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha destacado que tras el referéndum, Irlanda, un país de fuerte tradición católica, tendrá "una constitución moderna para un país moderno". Varadkar ha destacado que el resultado, inesperadamente claro a favor del 'Sí' puesto que las previsiones no daban una victoria tan holgada, supone una "revolución silenciosa" y ha anunciado que la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo podría estar en vigor a finales de este mismo año.

A los que han votado 'No', Varadkar les ha asegurado que Irlanda "es el mismo país que la semana pasada, solo que un poco más amable, un poco más tolerante y un poco más moral".

