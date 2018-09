Dos muertos en Filipinas por deslizamiento de tierras tras el paso del tifón Mangkhut

El paso del tifón Mangkhut por Filipinas ha dejado por el momento dos víctimas mortales, como consecuencia del deslizamiento de tierras en la región de Coordillera, en el norte del país.

El Centro Nacional de Reducción de Desastres (NDRRMC) confirmó hoy las dos primeras muertes causadas por Mangkhut, el mayor tifón de la temporada, pero no reveló sus identidades.

Las autoridades están a la espera de un recuento más preciso de daños y de posibles víctimas, ya que las regiones que sufrieron el azote del temporal, bautizado localmente como Ompong, son áreas montañosas de difícil acceso en el norte de la isla de Luzón.

Tras tocar tierra en la localidad de Baggao, en la costa nororiental de Filipinas, hoy sábado a la 1.40 hora local (17.40 GMT del viernes), Mangkhut arrastraba vientos con rachas de hasta 305 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y provocó olas de hasta seis metros.

WATCH: Aggravating current of Chico River in Bontoc, Mountain Province threatens nearby residents on Saturday. According to Philippine Red Cross - Mountain Province, the river has now surpassed the red alert level. (Video courtesy of PDRRMO Mountain Province) pic.twitter.com/cU75frOKFL