Ortega "tiene que salir de Nicaragua" para tener elecciones, según activista

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, "tiene que salir del país" para que se celebren elecciones confiables, afirmó este viernes la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

"Tiene que salir Daniel Ortega del país para que aquí se puedan celebrar elecciones, aquí no se necesita hacer reformas electorales cosméticas, se necesita un cambio profundo del sistema electoral", dijo Núñez, en conferencia de prensa.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio, en medio de las protestas contra Ortega.

Ortega se niega a negociar el adelanto de las elecciones de 2021 y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya lo ha anunciado como su candidato presidencial, para una nueva reelección.

"Cómo vamos a pensar en unas elecciones, con tanta impunidad, 328 muertos y la lista sigue aumentando, y los 136 presos, pero uno que fuera, son presos políticos", sostuvo Núñez.

La elecciones anticipadas son la vía pacífica identificada por la oposición para superar la crisis que vive Nicaragua, sin embargo el dilema está en si estas deben ocurrir o no bajo el mando de Ortega, debido a su supuesta influencia en todos los Poderes del Estado.

"¿Se sentirán ustedes tranquilos venir a votar por alguien que está compitiendo con la persona más criminal del país?, ¿qué partido que se respete va a tener la seguridad de que está compitiendo con alguien que no merezca?, cuestionó la activista.

En semanas recientes diversos sectores de la oposición presentaron o reiteraron sus propuestas para unas elecciones anticipadas "libres, transparentes y observadas", sin referirse al estatus de la silla presidencial en el momento de los comicios.

"Me parece completamente inconcebible que estemos hablando con tanta insistencia en reformas electorales en estas condiciones, donde no hay ninguna posibilidad, con un hombre (Ortega), que no quiere cumplir, garantice nada", resaltó.

Ante el fracaso de dos negociaciones entre el Gobierno y la oposición para superar la crisis, en junio pasado la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) determinó realizar un nuevo intento, ahora bajo la observación de una comisión especial del organismo.

Dicha comisión especial deberá presentar un informe sobre Nicaragua en la segunda semana de noviembre, y servirá para valorar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que suspendería al país de la OEA.