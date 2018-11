Trump rechaza escuchar la grabación del asesinato del periodista Jamal Khashoggi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que EEUU tiene en su poder la grabación de audio hecha por los servicios de inteligencia turcos del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, aunque él no la ha escuchado porque "no hay necesidad" y le han recomendado que no lo haga: "Es una grabación de sufrimiento, es una grabación terrible", remarcó.

Trump says he doesn't want to hear the tape of Jamal Khashoggi's murder.



TRUMP: "I don't want to hear the tape. No reason for me to hear the tape."

Q: "Why don't you want to hear it, sir?"

TRUMP: "It's a suffering tape. It's a terrible tape. I've been fully briefed on it." pic.twitter.com/oiBbrePBC0