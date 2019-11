Donald Trump traslada su residencia de Nueva York a Florida, donde pagará menos impuestos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado su residencia oficial y la de su familia de Nueva York -donde vivió durante décadas antes de llegar a la Casa Blanca- a Florida, un estado con mayores ventajas fiscales.

Trump ha confirmado a través de su cuenta de Twitter este traslado después de que el periódico The New York Times informara en exclusiva de él.

Su residencia, que hasta la fecha tenía establecida en su lujoso triplex de la Torre Trump de Manhattan, pasa a ser ahora Mar-a-Lago, su ya conocida mansión y club privado de Palm Beach, donde pasa los fines de semana de invierno huyendo de la fría Washington.

....New York, and always will, but unfortunately, despite the fact that I pay millions of dollars in city, state and local taxes each year, I have been treated very badly by the political leaders of both the city and state. Few have been treated worse. I hated having to make....