Alemania protesta contra Qatar y la FIFA: los jugadores se tapan la boca tras prohibirles el uso del brazalete LGTBI

Los jugadores de la selección de fútbol de Alemania han usado el último recurso que les quedaba para protestar contra las violaciones de derechos humanos en Qatar. Después de que la FIFA decidiese sancionar a quienes mostraran brazaletes con la bandera LGTBI en el terreno de juego, los futbolistas han decidido taparse la boca durante la foto previa al inicio del partido que disputan este miércoles contra Japón.

Además de ese gesto, el capitán del combinado, el guardameta Manuel Neuer, ha lucido el único brazalete permitido por la federación internacional de fútbol en este campeonato, que reza 'No discrimination' (No a la discriminación). Él y otro de los futbolistas que juegan hoy han elegido unas botas que incorporaban un serigrafiado con los colores del arcoiris. Mientras tanto, en el palco del estadio, la ministra del Interior del país germano, Nancy Faeser, ha lucido el brazalete 'One Love' con la bandera multicolor de la comunidad LGTBI.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) 23 de noviembre de 2022

“Con el brazalete de capitán hemos querido dar ejemplo de los valores que vivimos en la selección: diversidad y respeto mutuo. También llamar la atención junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente, pero desgraciadamente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirlo es como taparnos la boca. Mantenemos nuestra postura”, ha escrito la selección en su perfil de Twitter.