Borrell insta a adoptar “medidas coercitivas” para parar el conflicto en Oriente Próximo

“El suprematismo israelí o el extremismo palestino no puede llevar a la solución, porque la solución no puede llegar de una lucha militar, no hay solución con las armas. La única solución puede llegar solo de la diplomacia, el final de la ocupación ilegal, el final del asesinato de inocentes, el final de la impunidad, todo esto tienen que acabar, pero no acabar solo porque lo pidamos. Parará cuando la comunidad internacional estará lista para tomar medidas coercitivas”. Con estas palabras el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha vuelto a pedir este domingo a la comunidad internacional que supere las divisiones y la falta de consenso y actúe para lograr un alto el fuego en Gaza. Lo ha hecho en el acto conclusivo de la conferencia de la sociedad civil en contra la polarización a raíz del conflicto en Oriente Próximo, organizada por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED) este fin de semana en Barcelona.

En su intervención en el foro que ha reunido a 200 participantes de 30 país bajo el lema “Recuperar nuestra humanidad compartida”, Borrell ha reiterado que “los comportamientos cambian por persuasión o por obligación”. “Si la comunidad internacional no está lista para imponer limitaciones a todos los actores, la guerra seguirá. La única vía para acabar la guerra y dar seguridad a la gente es reconocer que tienen que compartir esa tierra. Han estado luchando por la misma tierra durante un siglo, y tienen buenas razones para decir 'es mi tierra'. Pero o comparten esa tierra o si no lo hacen, un pueblo matará al otro o lo echará. Y esto es lo tenemos que evitar”, ha dicho el alto representante, defendiendo la solución de los dos estados para acabar con un conflicto que amenaza con extenderse a toda la región. “Si alguien dice que no quiere la solución de los dos estados, entonces tienen la obligación moral de decir cuál es la solución que proponen. No lo dicen, pero en la práctica, están implementando otra, a la que no dan ningún nombre”, ha añadido.

“El mundo parece incapacidad de parar esta catástrofe, la destrucción, los asesinatos masivos de civiles, en Gaza, y ahora en Líbano”, ha afirmado Borrell, que ha recordado que la de Gaza es “la más acuciante crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial”. “¿Por qué no se llega a un alto el fuego? Porque no nos ponemos de acuerdo sobre las medidas necesaria para llegar a un alto el fuego. Porque cuando pasamos de las palabras a los hechos, empiezan las divisiones”, ha repetido. “¿Por qué [el primer ministro israelí Benjamín] Netanyahu debería detener la guerra en el Líbano, cuál es el coste de continuar? Ninguno. Esto se llama impunidad. Y esto socava nuestra credibilidad y la de todo el orden, el derecho internacional. ¿Qué es el orden mundial internacional si no existe la capacidad de imponer la ley?”.

Contra la deshumanización

“Tenemos que preguntarnos cuándo perdimos el sentido compartido de humanidad”, ha dicho el alto representante, reflexionando sobre el tema central de la conferencia. “Lo que ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial no justifica lo que está pasando con los palestinos. Nada de lo que pasó antes del 7 de octubre puede justificar matanzas y el secuestro de civiles, y nada puede justificar la aniquilación de Gaza y su pueblo”, ha añadido. “Para evitar la brutalidad hay que evitar antes la deshumanización”.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, también ha intervenido en el acto conclusivo del foro, acompañado por el conseller para la Unión Europea y la Acción Exterior, Jaume Duch. Illa recordó que nos encontramos ante “la peor situación desde el ataque de Hamás y la ofensiva israelí en Gaza” y que tanto su Gobierno como el Parlamento catalán trabajarán apoyando al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, “condenando todos los ataques de violencia y solicitando un alto el fuego inmediatamente”.

El ministro español de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en su intervención en el evento inaugural de la conferencia este sábado, había hecho un llamamiento a poner fin al “ciclo de violencia que engulle Oriente Próximo” y había defendido la decisión del Gobierno de reconocer a Palestina como Estado y la “necesidad, más que nunca, de respetar el derecho internacional”.

Albares recibe este lunes a los representantes de los más de 40 países e instituciones que participan en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que se centrará también en la situación en Oriente Próximo. Un encuentro que copresiden el mismo Borrell y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi.