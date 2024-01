Borrell, sobre el ‘no’ de Israel a la solución de los dos estados: “¿Qué alternativa tiene? ¿Que los palestinos se vayan? ¿Matarlos?”

“Tenemos que discutir con ellos [Israel] qué soluciones tienen en mente. ¿Cuáles son la soluciones que tiene en mente? ¿Que todos los palestinos se vayan? ¿Matarlos?”. Así se ha expresado el alto representante, Josep Borrell, antes de la reunión de los ministros de Exteriores de la UE con su homólogo israelí, Israel Katz. Además de esa cita, tienen previstos encuentros con otros actores involucrados en el conflicto en Oriente Medio, como la Autoridad Palestina o los impulsores árabes de la propuesta de paz. Las palabras de Borrell se producen cuando la UE ha empezado a elaborar un plan de paz que pasa por la solución de los dos estados, que es la “única” opción que los 27 ven viable para garantizar la paz en la región. Borrell ha asegurado que se trata de un “enfoque integral”.

“Tenemos que dejar de hablar de paz, de proceso de paz, y empezar a hablar más concretamente sobre un proceso para una solución de dos Estados”, ha pedido Borrell a los periodistas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores. En un discurso en pasado viernes, apostó por que la solución de los dos estados le sea “impuesta” a Israel “desde el exterior” ante su constante negativa a llevarla a cabo. “La forma de destruir Hamás no es como lo están haciendo. Están alimientado el odio durante generaciones”, ha advertido el jefe de la diplomacia: “La paz y la estabilidad no pueden construirse solo con medios militares, y no con la dogma particular en que están usando los medios militares”.

La UE ha aprobado un marco de sanciones específico contra Hamás para castigar a quienes apoyen a la organización terrorista suministrando medios materiales o financieros. El paquete, aprobado el viernes, incluyó ya la sanción a seis personas.

“La situación humanitaria no puede ser peor. No hay palabras para explicarlo”, ha advertido el alto representante, que ha recordado que hay cientos de miles de personas sin “refugios ni comida y bajo las bombas”. Los ministros de Exteriores han coincidido en la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza.

En lo que siguen sin consenso es en la petición de un alto el fuego. Países como Alemania no están por la labor bajo la premisa de que Israel tiene el derecho a la autodefensa frente a Hamás. Y los que lo defienden han puesto distintos calificativos después. Por ejemplo, el español José Manuel Albares ha hablado de un “alto el fuego permanente”. Bélgica ha hablado de “alto el fuego inminente” y Finlandia lo ha definido como “humanitario”. “Tenemos que trabajar en eso y buscar los pasos para que ese alto el fuego pueda derivar en otro más largo y las dos partes negocien”, ha apostillado la ministra Elina Valtonen. “Lo primero que necesitamos es un alto el fuego, me da igual el nombre”, ha señalado, por su parte, el luxemburgués, Xavier Bettel.

Los ministros de Exteriores de los 27, que temen una escalada del conflicto a nivel regional con la tensión entre Irán y Pakistán, abordarán el conflicto en Oriente Medio con todos los actores involucrados, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud; Jordania, Ayman Safadi, y Egipto, así como con el secretario general de la Liga de Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit. También con el jefe de la diplomacia de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki.