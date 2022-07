Borrell: “La sociedad europea tiene que ser consciente de que esta guerra es una prueba de resistencia”

La guerra se alarga, ya van para cinco meses desde aquel 24 de febrero en que Vladímir Putin inició la invasión de Ucrania. Desde entonces, “se suceden los bombardeos de infraestructuras civiles, con víctimas civiles”, relata el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell: “Rusia está usando, además, la violencia sexual como arma de guerra, al igual que la crisis energética y de alimentos”.

¿Y cuánto podrán aguantar las sociedades europeas estos niveles de inflación, de precios energéticos, con la amenaza rusa de cortar el gas en invierno? “Las sociedades europeas no pueden permitirse estar fatigadas”, ha afirmado Borrell, en el día en el que los ministros de Exteriores de la UE han acordado otros 500 millones para comprar armas para Ucrania a través de la Facilidad de Paz, que eleva a 2.500 millones de euros el total destinado a armas.

“Usamos los mecanismos que están a nuestro alcance”, ha dicho Borrell: “Hay aumento de precios de la energía, y de los productos alimentarios. ¿Cómo no los va a haber? Son consecuencias de la guerra, afortunadamente no sufrimos bombardeos. El mundo entero sufre las consecuencias de una guerra, con armas de fuego y bloqueando los puertos. La sociedad europea tiene que ser consciente de que es una prueba de resistencia, y tenemos que tener la resistencia suficiente que seguir apoyando a Ucrania. No tenemos otra solución”.