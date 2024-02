Cecilia Moreau, diputada argentina: “No volveremos nunca más a la clandestinidad del aborto”

“La amenaza de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo forma parte de la avanzada reaccionaria del Gobierno de Javier Milei”, subraya la diputada Cecilia Moreau, de la coalición opositora Unión por la Patria, en una entrevista con elDiario.es. Cree que el fracaso legislativo del partido del presidente ultraderechista, La Libertad Avanza (LLA), que no logró aprobar la llamada ley 'ómnibus' de ajuste fiscal y privatización de empresas públicas, ha generado un nuevo embate contra las mujeres.

Moreau fue una legisladora clave en la labor transversal para aprobar el aborto legal, seguro y gratuito. Presidió la Comisión de Legislación General y encabezó el debate parlamentario en el que hablaron 738 personas, en una pluralidad de voces inédita, a través de 15 reuniones y 130 horas de argumentaciones. El 14 de junio de 2018, la Cámara de Diputados dio luz verde a la legalización en un debate que duró toda la noche con una vigilia de un millón de mujeres a las puertas, pero el Senado frenó el proyecto. Finalmente, fue aprobado el 30 de diciembre de 2020 en las dos cámaras. Moreau había contado unos días antes en el Parlamento que a los 16 años tuvo que abortar. “El método anticonceptivo falló, yo era una nena y tuve que tomar esa decisión. Fui apoyada por mi madre, que me escuchó y acompañó”. Resaltó que la clandestinidad le generaba miedo “por saber que podía ir presa”. Y por eso defendió: “Las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones”.

Moreau fue presidenta de la Cámara de Diputados –la primera mujer en ocupar ese cargo en 158 años– hasta el 7 de diciembre de 2023. Días después volvió a tomar posesión como vicepresidenta de la Cámara y diputada hasta diciembre de 2027. En su paso por el poder ha recibido ataques machistas. La violencia política –castigada por ley– que sufrió es una muestra del retroceso contra las mujeres que se atreven a ampliar derechos. Dos años después de enfrentarse al miedo, contar su historia y lograr que otras adolescentes no tengan que pasar por lo mismo, el diputado Cristian Ritondo, del partido de derecha PRO, hizo un círculo con los dedos de una mano e introdujo otro dedo en el agujero en un gesto obsceno y metafórico de una violación dirigido a la legisladora por lograr levantar una sesión en la que se intentaba votar varias leyes.

En 2022, el comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer expresó su preocupación por la violencia en el ámbito político contra Moreau y destacó que fue víctima de “gestos misóginos que evocan a una violación”. Además, repudiaron los gritos e insultos machistas y xenófobos. El organismo determinó que se trataba de violencia política, que debilitaba la democracia y mostraba una escalada de agresiones a mujeres que ejercían cargos en la política. Pero la advertencia no frenó la escalada de discursos de odio: el presentador Ángel “Baby” Etchecopar calificó a la legisladora como el “cáncer de la Argentina”.

¿El proyecto para derogar el aborto legal es un paso más en la misoginia del Gobierno de Milei?

La amenaza de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo forma parte de una avanzada reaccionaria en distintas áreas del Gobierno de Javier Milei, en la que la vulneración de los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales y de las infancias (de los sectores más vulnerables) es un denominador común.

¿Cómo se expresa el negacionismo de género de Milei?

Al negar la desigualdad de género, la brecha salarial, el techo de cristal, las múltiples formas de violencia sistemática contra los cuerpos de las mujeres, la feminización de la pobreza e implícitamente la importancia de las acciones estatales para revertir cada una de estas situaciones ataca a las mujeres.

¿Cómo se combina el ajuste económico con el machismo?

Dejar de entregar alimentos a los comedores y merenderos populares que en un 95% están sostenidos por trabajadoras es un ataque a las mujeres, igual que catalogar como “estafa” las moratorias previsionales [programa que permite regularizar la situación de quienes no han cumplido con los requisitos necesarios para acceder a una jubilación] que alcanzan, sobre todo, a amas de casa que trabajaron toda su vida en tareas domésticas y de cuidados y son el motor invisible de la economía. O cuando arremetes contra la Ley de Educación Sexual Integral que permite, entre otras cosas, que una enorme cantidad de niñas y niños pueda encontrar el espacio para contar los abusos que sufren.

¿La intención de derogar el aborto no es un proyecto aislado?

La embestida contra el derecho al aborto se enmarca en una concepción ideológica con intenciones manifiestas de reforzar los cimientos patriarcales.

¿Argentina puede retroceder tanto después de ser un país pionero en manifestaciones y normativas feministas?

El problema, para ellos, es que, cuando la sociedad avanza en un sentido, difícilmente las intenciones de un gobierno (por mucho daño que puedan generar) lograrán revertir el rumbo.

¿Es posible que el partido de Milei, La Libertad Avanza, logre aprobar la derogación del aborto?

No. No puede salir. No tienen los números para lograr la derogación.

¿A qué adjudica la presentación del proyecto de derogación del aborto?

Me parece que es una maniobra de distracción, en un momento particular de caos político como el que está viviendo el oficialismo. Pasaron vergüenza en la Cámara (con el fracaso del proyecto de ley ómnibus). El oficialismo legisla en minoría y por impericia, desconocimiento del proceso legislativo, autoritarismo y prepotencia presidencial, o por todo eso junto, no pudo construir los consensos necesarios y decidió llevar a la casilla de salida un proyecto que contaba con aprobación en general. Nunca se vio algo así en la historia.

¿El fracaso de La Libertad Avanza lo pagan las mujeres?

Esa frustración ahora la intentan descargar contra los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. No es novedad que seamos elegidas para pagar el pato, pero no por eso deja ser grave.

¿Cuáles son los riesgos de esta iniciativa?

No van a poder derogar el aborto, pero es igualmente grave. Tanto en 2018 como en 2020 demostramos que la marea verde (la cantidad de mujeres y jóvenes a favor del aborto legal) es transversal y tiene múltiples aristas: políticas, sociales, incluso religiosas, que hoy forman una resistencia consolidada. Aunque las mujeres nunca podemos dar por sentados nuestros derechos.

Pero la gravedad se incrementa porque estamos frente a un nuevo intento de mover los límites del debate público hacia la extrema derecha. Esta mezcla de política neoliberal-conservadora busca construir nuevos sentidos en torno a las problemáticas de género. Es la gota que horada la piedra. Por eso es importante que no bajemos la guardia y que salgamos a dar el debate en cuanto aparezca la amenaza.

¿La iniciativa antiaborto muestra la gravedad de la alianza con sectores evangélicos y antiderechos en proyectos sociales?

Sin lugar a dudas. El Gobierno de Milei ha demostrado tener alianzas muy fuertes con distintos sectores religiosos. El problema aparece cuando se confunde gobierno con Estado y se permite que los valores, dogmas y creencias religiosas permeen en las estructuras de gestión.

Las posiciones morales y religiosas del presidente y de los distintos funcionarios son absolutamente respetadas. Pero un Estado laico no se puede gestionar sobre la base de supuestos religiosos. Las políticas públicas tienen que formularse mediante la evidencia, el desarrollo científico y los problemas reales que afectan a los argentinos y las argentinas.

¿Cuál sería el escenario si el aborto vuelve a ser clandestino?

El aborto clandestino es un problema de salud pública y el costo que genera la clandestinidad en el sistema de salud es mucho más alto que el que genera garantizar la práctica de manera segura. Por eso, a las agujas de tejer, las perchas, el perejil (los métodos insalubres que se practicaban en la clandestinidad), los traumas, la muerte, el miedo, la desesperación y el abandono, no volveremos nunca más.