China arranca con Sánchez sus contactos diplomáticos con la UE en plena crisis de Ucrania

China está en fase de despliegue diplomático. A mediados de enero decayó la política de covid cero, se abrieron las fronteras y reactivó una maquinaria económica a medio gas por la pandemia, que requiere de flujos comerciales regionales e internacionales. De la mano de esa reapertura económica, China, ya superpotencia mundial y actor global en un sistema mundo incierto, atravesado por la invasión rusa de Ucrania y con ejes geopolíticos y geoeconómicos diversos que se entrecruzan: Asia, con Estados Unidos apadrinando el Aukus y mimando a Taiwán; el Sur Global, que marca distancias con Occidente; y Europa, que busca su sitio entre los dos hegemones.

Y en ese despliegue diplomático de una superpotencia que sale de la cuarentena, el presidente chino, Xi Jinping, ha estado recientemente en Moscú para hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, de su plan de 12 puntos para la paz en Ucrania.

El primer líder europeo que se verá con Xi después de esa visita será Pedro Sánchez, este jueves. Después, vendrán otros a Pekín, como el presidente francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien este jueves afirmó en Bruselas: “Es de vital importancia que garanticemos la estabilidad diplomática y las líneas de comunicación abiertas con China. Creo que no es viable -ni redunda en interés de Europa- desvincularse de China. Nuestras relaciones no son blancas o negras, y nuestra respuesta tampoco puede serlo. Por eso debemos centrarnos en la reducción de riesgos, no en la disociación. Y esta es en parte la razón por la que pronto visitaré Pekín junto con el presidente Macron. Gestionar esta relación y mantener un intercambio abierto y franco con nuestros homólogos chinos es una parte clave de lo que yo llamaría la reducción de riesgos a través de la diplomacia de nuestras relaciones con China. Nunca seremos tímidos a la hora de plantear las cuestiones profundamente preocupantes que ya he expuesto. Pero creo que debemos dejar espacio para un debate sobre una asociación más ambiciosa y sobre cómo podemos hacer que la competencia sea más justa y disciplinada. Y, en términos más generales, debemos reflexionar sobre cómo podemos trabajar juntos de forma productiva en el sistema mundial en el futuro, y sobre qué retos”.

Ni blanco ni negro, dice la jefa del Ejecutivo comunitario, quien apuesta por la reducción de riesgos con una China que quiere ver reconocido su peso en el mundo. “España es un gran país de la Unión Europea y desempeña un papel importante en los asuntos regionales e internacionales. Usted es un político importante que lleva mucho tiempo promoviendo las relaciones y la cooperación sino-europeas”, ha dicho el primer ministro chino, Li Qiang, al recibir a Pedro Sánchez en el Palacio del Pueblo, en plena plaza de Tiananmen, en Pekín. La conversación entre Li y Sánchez se ha centrado en cuestiones bilaterales, mientras la guerra de Ucrania será tratada en la reunión con el presidente chino, Xi Jinpiang.

“Compartimos algunos de nuestros puntos de vista”, ha reconocido Li: “Es cierto que la situación económica mundial no es optimista, es incierta e inestable. China, por su parte, siempre se comprometerá a promover la cooperación en la que todos salgan ganando. Al mismo tiempo, lo más importante para China es promover la prosperidad común del mundo con nuestro propio desarrollo”.

Sánchez, por su parte, ha destacado “el relanzamiento de las relaciones en áreas de especial interés para China y para España, tanto en el ámbito económico como en el ámbito comercial, entre otros”, y ha mencionado “la relación entre China y la Unión Europea”.

“Desde España lo que queremos es aumentar esa colaboración con China y poder avanzar hacia una relación comercial más equilibrada”, ha dicho Sánchez: “Existen enormes oportunidades, también de inversión, en sectores como el de, por ejemplo, la fabricación de vehículos eléctricos”.