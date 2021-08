CNN despide a tres empleados que fueron a trabajar sin haberse vacunado

CNN aseguró el jueves que había despedido a tres empleados que violaron sus protocolos de seguridad contra el coronavirus al ir a la oficina sin haberse vacunado contra esta enfermedad. Se trata de uno de los primeros ejemplos conocidos de trabajadores despedidos de una importante corporación estadounidense por haber ignorado un mandato de vacunación en el lugar de trabajo.

De acuerdo con The New York Times, CNN había dicho este año que los empleados tendrían que vacunarse contra el virus para poder regresar a sus oficinas estadounidenses. La empresa se ha basado en un sistema de honor para tomar esta decisión. "La semana pasada nos enteramos de que tres empleados llegaron a la oficina sin haberse vacunado. Los tres han sido despedidos", escribió el presidente de CNN, Jeff Zucker, en un memorando interno el jueves al que tuvo acceso The New York Times. "Permítanme ser claro: tenemos una política de tolerancia cero al respecto", agregaba el mismo.

Zucker no dijo dónde trabajaban los empleados, qué puestos ocupaban o cómo se descubrieron sus violaciones del mandato de la vacuna. "Esperamos que en las próximas semanas, mostrar prueba de vacunación se convierta en una parte formal" del proceso para acceder a los lugares de trabajo de la red, agregó en el texto.

Ya son varias las empresas que han indicado que requerirán que los empleados se vacunen contra la COVID-19 para poder regresar a la oficina. Entre ellas se encuentran dos muy importantes: Facebook y Google.