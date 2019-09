El primer ministro de Luxemburgo se burla de Boris Johnson tras dejarle plantado en rueda de prensa

Boris Johnson ha cancelado una rueda de prensa durante su viaje a Luxemburgo para evitar a los manifestantes, según ha recogido The Guardian. Ante el plantón, el primer ministro de Luxemburgo ha decidido convertir la humillación en burla y ha gesticulado para hacer visible la ausencia de su homólogo británico.

Tras un almuerzo de trabajo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, Johnson fue abucheado por manifestantes al salir y luego decidió abandonar la rueda prensa que tenía ya programada junto al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Al son de cantos como "¡A los cojones con Brexit!" y "¡Váyase Boris!", el líder británico realizó su escape y dejó a su contraparte de Luxemburgo al lado de un podio vacío.

El equipo de Johnson ofreció reprogramar la rueda de prensa en un lugar alejado de los manifestantes ruidosos, pero el Gobierno de Luxemburgo rechazó la oferta. Después de ser trasladado a la embajada del Reino Unido, Johnson admitió en un comunicado que las negociaciones de Brexit atravesaban un "momento difícil" y que la decisión de cancelar el evento se debía al volumen de los cantos, ya que "nuestros puntos se habrían ahogado".

En la ausencia de Johnson, Bettel ofreció declaraciones en las cuales criticó a Johnson por sus previas sugerencias que había progresado las negociaciones de Brexit y compararse al Increíble Hulk, el personaje de las historietas de Marvel. Antes de viajar a Luxemburgo, Johnson dijo en una entrevista que librarse de las "esposas" de la Unión Europea requería fuerza y agregó que, "Cuanto más se enfurece el Hulk, más fuerte se vuelve el Hulk".

"Del Increíble Hulk al Increíble Malhumorado," se burló Guy Verhofstadt en un tuit, el principal representante para el Brexit de la UE, y adjuntó una foto de Bettel señalando al podio que quedó vacío.

From Incredible Hulk to Incredible Sulk pic.twitter.com/15x1Kd9FX7 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) September 16, 2019

Para agregar a la vergüenza del primer ministro británico, la UE publicó un comunicado el lunes donde se reveló que el presidente Juncker había advertido a Johnson que era la responsabilidad de este proponer soluciones con viabilidad legal y que, a pesar de lo asegurado por el Gobierno de Johnson, "no se han realizado" estas propuestas.



"[Le dije] No nos culpen porque no saben cómo salir de la situación en la que ellos mismo se pusieron," ha asegurado el primer ministro de Luxemburgo, que también reveló que Johnson había rechazado la posibilidad de un segundo referéndum. Asimismo, Bettel también ha sugerido que los intereses de los partidos políticos se interponía a las negociaciones del Brexit. "Las personas necesitan saber qué les va a pasar dentro de seis semanas. Necesitan certeza y necesitan estabilidad. No puedes tener de rehén a sus futuros para obtener ganancias políticas del partido," ha afirmado.

"Ahora se encargará al señor Johnson," concluyó Bettel, con un gesto hacia el podio vacío.