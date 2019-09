La UE recuerda a Boris Johnson que es su "responsabilidad" ofrecer "soluciones" tras reunirse con Juncker

Hay un acuerdo, y si no le gusta al primer ministro británico, es él quien debe ofrecer alternativas para evitar un Brexit sin acuerdo. Es lo que ha comunicado la Comisión Europea después de la reunión del presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker con el primer ministro británico, Boris Johnson.

Éste es el comunicado distribuido por la Comisión Europea tras el almuerzo de trabajo de los dos:

El Brexit está previsto para el 31 de octubre, y el acuerdo suscrito entre el Gobierno pasado de Theresa May y la Unión Europea fue rechazado hasta tres veces por el Parlamento británico. El mismo Parlamento que ha votado que Johnson debe pedir una prórroga del Brexit para evitar que se produzca sin acuerdo alguno y desordenado.

Tras la reunión con Juncker, el Gobierno británico ha difundido un comunicado en el que afirma que "el primer ministro reiteró que no solicitaría una prórroga y sacaría al Reino Unido de la UE el 31 de octubre".

Según Downing Street, "los líderes acordaron que las discusiones debían intensificarse y que las reuniones técnicas tendrían lugar diariamente. Se acordó que las conversaciones deberían producirse también a nivel político entre Michel Barnier y el ministro británico del Brexit, y que las conversaciones también continuarían entre el presidente Juncker y el primer ministro".

El primer ministro volvió a "confirmar su compromiso con el Acuerdo de Viernes Santo y su determinación de llegar a un acuerdo sin backstop, [salvaguarda para una frontera invisible en las Irlandas] que los parlamentarios del Reino Unido pudieran apoyar".

Pero el primer ministro británico parece más dispuesto a un Brexit sin acuerdo que a pedir una extensión. Así, ha asegurado que el Reino Unido se liberará "de las esposas" de la Unión Europea (UE) como hace el personaje de cómic El Increíble Hulk si no hay acuerdo para el 31 de octubre, en una entrevista publicada por Mail on Sunday. "Cuanto más se enfada, más fuerte se hace Hulk", advierte el líder conservador.

Johnson mantiene que el Reino Unido emulará al científico Bruce Banner de los cómics de Marvel, que se transforma en un forzudo gigante verde cuando entra en cólera."Aunque Banner esté amarrado con esposas, cuando se le provoca explota" y las rompe, recuerda.

Comparación despreciada por el actor de Hulk, Mark Ruffalo

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl