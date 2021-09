Cristina Palabay: "El gobierno filipino amenaza y asesina a defensores de los Derechos Humanos porque no quieren que la verdad salga adelante"

Para entender el actual clima de miedo y represión que se vive en las Islas Filipinas, es necesario conocer el caso de Cristina Palabay (1965). La secretaria general de Karapatan, una ONG filipina en defensa de los Derechos Humanos, ha sido atacada y amenazada por parte del actual gobierno de Rodrigo Duterte en numerosas ocasiones.

Miedo, represión y muerte en la Filipinas de Duterte

Saber más

Además de los secuestros y las torturas a miembros de la ONG, ha habido asesinatos. Los dos últimos a tiros y bajo el argumento de ser considerados “comunistas”: a Zara Álvarez y Ka Randy. En este caso, la propia Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas, se ha posicionado al respecto asegurando su pertenencia a Karapatan y argumentando que "en Filipinas, ser "etiquetado" como "rojo", o comunista, es una grave amenaza para los defensores, y algunos defensores que han sido etiquetados de este modo han sido asesinados"

Palabay, la también miembro del Consejo Regional del Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo, viene de denunciar los numerosos ciberataques sufridos durante los últimos meses por el gobierno de Duterte. Tras la viralización del hashtag #StopTheKillingsPH (Paren los asesinatos en Filipinas), el gobierno de Duterte ha paralizado su página web, y tal y como explican en Qurium, los ataques vienen desde otros países como Israel y a través de hasta 30.000 IP’s diferentes. “Los rastros nos llevan a una empresa israelí que ofrece acceso a millones de proxies en operadores móviles, centros de datos y edificios residenciales, una infraestructura perfecta para ocultar la fuente de los ataques DDoS (de negación de servicio)”, indican en el informe.

Aunque haya elecciones en mayo de 2022, Palabay no se muestra demasiado optimista frente a ellas. Y es que, siguiendo el informe de la Fundación IBON, hasta 81,6 millones de filipinos —un 75% de la población— se encuentran en una situación de pobreza o de bajos ingresos. Pese a preferir “una democracia popular donde los derechos sean reservados y defendidos”, ve el sistema político de Filipinas “con fallos estructurales” y de una necesaria “revisión”.

Habéis denunciado que sufristeis nuevos ciberataques por parte del gobierno de Duterte con 30.000 bots tras haber impulsado el hashtag #StopTheKillingsPH. ¿Cómo os han atacado exactamente?

Siguiendo a Qurium Media Foundation, los ataques que hemos sufrido se conocen como ataques de denegación de servicio (DDoS). Pasan cuando una cantidad considerable de sistemas atacan a un objetivo único, provocando la denegación del servicio que ofrece el sistema afectado.

Los ataques empezaron al mismo momento en el que publicamos información contra el gobierno ligada al hashtag #StopTheKillingPH durante los días de la acción y, sobre todo, desde Israel. Por suerte, gracias al hosting de Qurium’s, nuestra web sigue en pie y no se ha caído totalmente. Sin embargo, estamos muy alarmados porque este tipo de ataques pueden sucederse contra nosotros o contra otras asociaciones populares o en defensa de los Derechos Humanos.

No es la primera vez que os han atacado de esta manera. ¿Cree que lo seguirán haciendo?

Es la tercera vez que nos atacan a la web de Karapatan y pienso que, desgraciadamente, no será la última

Hay denuncias de que el gobierno de Filipinas ha asesinado a activistas u opositores con el argumento de la guerra contra las drogas o de luchar contra el comunismo. El propio Duterte ha dicho que matará comunistas. ¿Por qué lo hace así?

La guerra contra las drogas de Duterte y sus campañas de contrainsurgencia ha resultado ser una violación total de los Derechos Humanos, incluyendo muertes extrajuciales, arrestos y detenciones ilegales o arbitrarias, torturas, amenazas… Estas campañas se están llevando a cabo para instaurar un clima de miedo e impunidad en las Islas Filipinas para que aquellos que están en el poder permanezcan con programas contra el propio pueblo.

Habéis denunciado la muerte de 9 activistas por parte del gobierno. ¿Cómo sabéis que han sido ellos? ¿Cómo actúan las fuerzas de seguridad para cometer estos delitos?

Fueron las fuerzas de seguridad quienes solicitaron las órdenes de registro, citando informantes dudosos y altamente cuestionables; utilizó las órdenes de registro para justificar las redadas; realizó operaciones en las primeras horas de la mañana; y disparó contra los activistas a sangre fría, tal y como lo atestiguaron familiares, amigos y vecinos. En Karapatan lanzamos un reporte donde se explica su metodología al detalle

Otras fuentes, comentan que la Tokhang (palabra usada para denominar la guerra contra las drogas) , más que luchar contra el consumo de drogas, ha atacado al pequeño vendedor (drugdealer) y no a los grandes tenedores. Además de que se haya usado como herramienta política. ¿Es la guerra contra las drogas una forma única propia de Duterte para matar y reprimir?

Duterte está siguiendo campañas similares y los ejemplos de América Latina, donde miles de vidas fueron también tomadas a coste de la guerra contra las drogas. El término ‘Tokhang’ fue un término coloquial de Visayan usado como eufemismo por una campaña tan sangrienta.

Usted misma ha sido amenazada de muerte, además de haber sufrido una campaña de acoso mediático. ¿Ha sido por parte del gobierno?

He estado en el ojo de las amenazas, tanto por parte del gobierno y los oficiales militares como por individuos desconocidos. El gobierno y los militares han estado haciéndolo a través de sus declaraciones en los media y sus posts en las redes sociales. Mientras, otros individuos desconocidos me han estado llamando y escribiéndome a mi celular y cuentas de redes sociales. También me enfrento a acoso judicial, con un caso presentado contra mí y otros seis representantes de Karapatan, por parte del Asesor de Seguridad nacional, que presentó una demanda con la intención de reprimirnos por nuestras acciones en defensa de los Derechos Humanos.

¿Por qué le hacen esto?

Personalmente, creo que estas formas de atacarme a mí y a Karapatan tienen la intención de intimidarnos y silenciarnos para parar nuestro trabajo documentando. Controlamos y reportamos las violaciones de los Derechos Humanos de las fuerzas estatales bajo el gobierno de Duterte.

La ONU estipula 248 asesinatos desde que comenzó el gobierno de Duterte. También han asesinado a miembros de Karapatan, como a Zara Álvarez hace solo un año. ¿Por qué atacan a Karapatan, siendo esta una ONG en defensa de los DDHH y no una agrupación política como tal?

Karapatan ha estado recibiendo —y recibe— todos estos ataques y asesinatos porque, presumiblemente, no quieren que la verdad salga adelante. De una forma similar, los ataques contra los periodistas y las voces de la oposición en Filipinas siguen sucediendo. Seas parte de un partido político o no, parece que la administración de Duterte se empeña en silenciar todas y cada una de las formas de disidencia política.

En los asesinatos cometidos por 'individuos anónimos', se ven similitudes en las conductas, maneras y circunstancias de los que cometen las fuerzas de seguridad del estado

¿Es Karapatan cabeza de turco para el gobierno?

De una forma sí, somos usados como cabeza de turco por el gobierno, en vez de abordar los problemas y situaciones respecto a los derechos humanos que suceden en la situación actual. Tal y como hemos dicho, somos mensajeros, así que no dispares a los mensajeros, pon tu casa en orden y acaba los ataques haciendo justicia.

Has comentado en otros medios que estos asesinatos los hacen, en muchas ocasiones, de forma anónima y con métodos espurios.

Hay dos patrones en los asesinatos cometidos en la guerra contra las drogas y las campañas “contra la insurgencia”: bien sea por aquellos cometidos por el personal uniformado o bien aquellos realizados con cierto velo de anonimato a través de operaciones tándem o vigilantes. Sin embargo, en los asesinatos cometidos por “individuos anónimos”, se ven similitudes en las conductas, maneras y circunstancias de los que cometen las fuerzas de seguridad del estado.

El clima de impunidad, donde nadie rinde cuentas y continúan los asesinatos, se ha visto fortificado

¿Cómo afecta todo esto en la sociedad? Es decir, ¿hasta qué punto llega el miedo a la represión en el país como para no hacer nada?

El clima de miedo es real porque ha habido muchas víctimas y los testigos están aterrados de presentar denuncias por temor a las represalias. El clima de impunidad, donde nadie rinde cuentas y continúan los asesinatos, se ha visto fortificado.

A toda esta situación de represión, también hay que sumar los altos índices de pobreza que padece la población filipina.

Sí, totalmente. Tras un año de pandemia en Filipinas hay 18,6 millones de familias pobres y con pocos ingresos en peligro, siguiendo el reporte de la Fundación IBON. Teniendo en cuenta la actual media de la familia en Filipinas de 4,4 miembros, esto afecta a unos 81,8 millones de filipinos.

Organismos políticos internacionales, como la eurocámara en 2020, han condenado estos asesinatos. ¿Haría falta ayuda internacional a las Filipinas? ¿De qué tipo?

Los mecanismos internacionales están obligados a llevar investigaciones internacionales independientes sobre la grave situación de Derechos Humanos en Filipinas, ya sea la Corte Penal Internacional o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento europeo u otros parlamentos y órganos intergubernamentales. Estos organismos cogen especial importancia dado el fracaso de los mecanismos internos del país para hacer justicia y rendición de cuentas. Deben presionar al gobierno filipino para que cesen los ataques.

¿No cree que esto puede suponer un problema para el futuro de las Filipinas por el interés económico que puedan tener las naciones que intervengan?

El gobierno de las Islas Filipinas es parte de los tratados, pactos y acuerdos internacionales de los Derechos Humanos. Por lo tanto, tiene la obligación de cumplir las normas e instrumentos internacionales de los Derechos Humanos.

En cuanto a lo que preguntas, por supuesto. Hay intereses económicos y políticos que entran en acción, pero esperamos que se sobrepongan los intereses de justicia, la rendición de cuentas y las luchas por las democracias a largo plazo.

Jose Maria Sison, Presidente Fundador del Partido Comunista de Filipinas, ha alertado de que, a nivel internacional, “servir a dos potencias imperialistas como China y EEUU” puede traer problemas a Duterte. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que estas potencias intervendrán de alguna manera en Filipinas?

Los Estados Unidos y China están compitiendo y tienen un gran control sobre las diversas facetas de la vida en Filipinas, especialmente en las esferas políticas y económicas. Ellos pueden hacer muchas cosas con sus cajas de herramientas diplomáticas, pero al mismo tiempo, quiero alertar de que no deben hacer esto para establecer aún más su control e intervención en el país.

Duterte es un claro ejemplo de un presidente autoritario y promotor de las políticas de la extrema derecha

En mayo de 2022 habrá elecciones en las Islas Filipinas. ¿Crees que es la forma en la que se pueden cambiar las cosas?

Sí, las elecciones del 2022 son una manera de la cual Duterte puede acabar su mandato, pero también una forma de la que puede volver a postularse como vicepresidente o tener un aliado de su carrera —como su hija o el senador Bong Go— para presidente y mantener su gobierno. Está claro que la gente está en contra de Duterte y sus aliados en las elecciones. Pero aún más importante, es vital que estas políticas sangrientas sean repudiadas y castigadas en la próxima administración, gane quien gane.

Hay quien equipara a Duterte con el dictador Marcos. ¿Es Duterte un ejemplo de la extrema derecha, ahora en auge?

Duterte es un claro ejemplo de un presidente autoritario y promotor de las políticas de la extrema derecha.

En un reportaje sobre la situación en Filipinas, según las fuentes consultadas, el sistema de Filipinas tiene está lleno de tecnócratas y tiene demasiados fallos estructurales como para solucionarlo en las elecciones. ¿Estás de acuerdo?

Estoy de acuerdo en que el sistema político de filipinas requiere una revisión o reinicio teniendo en cuenta los fallos innatos y estructurales del sistema que tenemos ahora.

¿Hay alguna posibilidad de cambio real en Filipinas? ¿Por donde pasa?

El cambio real es posible siempre y cuando la gente de filipinas se organice y luche por ello. Debería ir dirigida hacia una democracia popular donde los derechos sean reservados y defendidos.

La historia puede por sí misma definir la necesidad de movimientos revolucionarios

El NPE (Nuevo Ejército del Pueblo) se estipula en las zonas rurales, donde tiene una mayor influencia y apoyos. ¿Su 'guerra popular prolongada' es una amenaza real para el gobierno de Duterte?

El NPA (New People's Army, en inglés) es la organización armada del Partido Comunista en Filipinas. Esto representa una amenaza para el gobierno de Duterte considerando su agenda de la guerra popular prolongada a través de la lucha democrática nacional con perspectiva socialista. Sin embargo, si se debe creer que el Partido Comunista y el NPA son una fuerza gastada, ¿por qué el gobierno aún los considera una amenaza?

En un contexto tan violento como el filipino, Karapatan siempre se ha denominado como una organización pacífica. ¿Por qué?

Karapatan es una organización legal, registrada como ONG en la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas, además de una parte acreditada de la Comisión Filipina de Derechos Humanos. Creemos que el cambio real debe sucederse, pero lo hacemos bajo los límites de las vías legales y constitucionales.

Para Chaco Molina, el NPE hace una lucha con métodos con lo que no está de acuerdo, pero que considera “necesaria en el contexto actual”, además de valorar positivamente que haya diferentes tipos de planteamientos para salir de este contexto. ¿Está usted de acuerdo?

Reconozco la importancia de los movimientos de liberación nacional como el del CPP, y como tales, como en los casos de numerosos movimientos revolucionarios en Filipinas y en todo el mundo, son esenciales en una sociedad democrática. La historia puede por sí misma definir la necesidad de tales movimientos.