Decenas de muertos en un ataque ruso con misiles contra una estación de tren en el este de Ucrania

Decenas de personas han muerto y han resultado heridas en Kramatorsk, al este de Ucrania, después de un ataque con cohetes por parte de las fuerzas rusas en la estación de tren de la ciudad, según han denunciado las autoridades ucranianas.

Los crímenes contra civiles ucranianos estancan las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Saber más

El jefe de la administración militar regional de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko ha dicho miles de personas estaban durante el ataque con misiles en la estación, que ha sido un punto importante para las evacuaciones de civiles. “Sabían bien hacia dónde apuntaban y lo que querían querían sembrar el pánico y el miedo, querían llevarse al mayor número posible de civiles”.

Ukrzaliznytsia, la administración estatal de transporte ferroviario en Ucrania, ha dicho en Telegram que han impactado dos cohetes y que más de 30 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas. “Este es un ataque dirigido a la infraestructura de pasajeros del ferrocarril y a los residentes de Kramatorsk”.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran varios cuerpos tendidos en el suelo entre montones de maletas y otras pertenencias, y rastros de sangre. También muestran a los bomberos operando y una nube de humo gris que se eleva en el aire. La Policía y los trabajadores de rescate están en la zona.

[Atención: imágenes explícitas que pueden herir la sensibilidad del espectador]

Según había informado el presidente de Ukrzaliznytsia, tres trenes que trasladaban a personas evacuadas quedaron bloqueados este jueves en la misma región de Ucrania tras un ataque aéreo.

Las autoridades regionales y nacionales han instado en los últimos días a los civiles a huir de las ciudades y pueblos de Donetsk y Lugansk mientras se preparan para la intensificación de la ofensiva rusa en el este.

“Los ocupantes atacaron la estación de tren de Kramatorsk con un Point-U, donde miles de ucranianos pacíficos esperaban ser evacuados. Unas 30 personas murieron, unas 100 personas resultaron heridas en diversos grados”, ha dicho el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. “Los no humanos rusos no abandonan sus métodos. Al carecer de la fuerza y ​​el coraje para hacer frente a nosotros en el campo de batalla, están destruyendo cínicamente a la población civil. Este es un mal que no tiene límites. Y si no se castiga, nunca se detendrá”.