El director de estudios de Ipsos Francia: “La retirada de tantos candidatos de izquierda y macronistas es un problema para el partido de Le Pen”

Para muchos franceses, Ipsos y sus investigadores son una suerte de oráculo en un momento de máxima incertidumbre tras la victoria de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Uno de ellos es el director de estudios del instituto demoscópico, Mathieu Gallard, que estos días se centra en entender las dinámicas electorales y pronosticar qué pasará tras el segundo turno, el próximo domingo.

“Son días de mucho trabajo, pero también interesantes, emocionantes, y un poco aterradores”, explica en una entrevista con elDiario.es en París. “No sabemos lo que va a pasar. Ahora vemos la situación un poco más clara que antes de la primera ronda, es un poco más simple. Pero hay mucha incertidumbre”.

Según indica en esta recta final de la campaña, todo apunta a que la formación de extrema derecha será la primera fuerza en escaños en la Asamblea Nacional, aunque la retirada de más de 200 candidatos de varios partidos para intentar evitar que los de Le Pen sumen mayoría absoluta abre un nuevo escenario menos favorable para RN.

Va una fácil. ¿Cómo será la composición de la Asamblea Nacional después del 7 de julio?

No es tan sencillo (sonríe). Antes de la primera vuelta, era bastante posible el escenario de una mayoría absoluta de Agrupación Nacional (RN) en escaños en la Asamblea Nacional. Después de los resultados de la primera vuelta, como RN tuvo un resultado ligeramente menos favorable de lo que anticipamos, 33,2% en comparación con un 36% en las últimas encuestas, la situación es un poco más complicada para el partido. También está, por supuesto, la cuestión de las retiradas de muchos candidatos de la izquierda o de Macron en muchas circunscripciones, lo que tampoco ayuda a Agrupación Nacional.

Lo más probable es que solo tengamos una mayoría relativa de diputados de Agrupación Nacional. Y la gran cuestión es saber si será muy fuerte, con algo así como 270-280 escaños (se necesitan 289 para la mayoría absoluta). Si están cerca de eso, tal vez puedan tratar de formar gobierno. Ya sea en minoría o apoyado, por ejemplo, por algunos Republicanos, el partido tradicional de derechas, que está dividido. Esta es una posibilidad.

Otra posibilidad, muy real, es que tengan una mayoría más débil, con algo así como 240, 230 o 220 escaños. En este escenario, está claro que no serán capaces de gobernar el país. No encontrarán suficientes aliados. Y entonces, la pregunta sería ¿qué pasa en este caso?

Le devuelvo la pregunta.

Los otros partidos tendrían que formar una coalición alternativa. Esto sería muy complicado, porque, desde un punto de vista matemático, si Agrupación Nacional tiene 220 o 230 escaños, significa que básicamente necesitas a todos los demás partidos para formar una gran coalición para gobernar, quizás sin Francia Insumisa, que no sería necesaria. Pero sería una situación muy complicada.

¿Puede pasar que el partido de extrema derecha no consiga una mayoría relativa?

¿Que no sean el primer partido en escaños? No, no lo vemos. Tampoco parece probable una situación en la que la coalición de izquierdas tenga más escaños que RN. No es totalmente imposible, pero me sorprendería mucho. Parece que Agrupación Nacional será el primer partido, pero solo con una mayoría relativa.

Mencionaba que el 'frente republicano', con la retirada de candidaturas en decenas circunscripciones, no juega a favor de RN. ¿Por qué?

Sí, desde luego. Teóricamente, las competiciones a tres (triangulares) son muy útiles para Agrupación Nacional porque, en una contienda a tres, básicamente, la oposición a RN se habría dividido entre la izquierda y el centro. En los duelos a dos bandas, algunos de estos votantes que se oponen a Agrupación Nacional podrían ir al candidato que está en contra de RN. Los duelos a dos bandas son menos favorables para Agrupación Nacional. Que haya tantas retiradas es un problema para ellos.

¿Cómo se explica el aumento del voto a la extrema derecha?

Hay tres dinámicas que ayudan a RN. La primera es, simplemente, que la mayoría de la gente está descontenta con la situación de Francia. Piensan que el país va en la dirección equivocada. Son pesimistas sobre su futuro. Eso alimenta la ira y RN es probablemente el partido más capaz de atraer a los votantes que están muy enfadados con la situación del país.

El segundo es la inmigración, que es muy importante para muchos votantes en Francia. No es el principal, que quede claro. El tema principal para los franceses es la cuestión del coste de la vida. Pero la inmigración es muy importante. Desde el principio, desde los 80, Agrupación Nacional (antes Frente Nacional) era vista por la gente preocupada por la inmigración como un partido creíble en este tema.

Lo tercero es muy simple: Emmanuel Macron es bastante impopular en estos momentos. Desde 2022, las últimas elecciones parlamentarias, cuando RN sacó 89 diputados, el partido es visto como la oposición más eficaz a Macron, al contrario que la izquierda, a la que se percibe como dividida y no muy eficaz. Muchos votantes simplemente quieren enviar un mensaje al presidente durante las elecciones. Tienden a comprobar qué partido se opone más firmemente a Macron. Aunque no estén totalmente de acuerdo con Agrupación Nacional en algunas cuestiones, tienden a votar por ella.

También parece que el partido de Le Pen está logrando atraer a ciertos sectores de la sociedad francesa a los que antes no seducía.

Sí, desde luego. Por ejemplo, ahora son más fuertes entre los jóvenes, pero también entre los mayores. En el pasado, Agrupación Nacional y el Frente Nacional eran especialmente fuertes entre los votantes de mediana edad. Siguen siendo más fuertes entre estos, pero ahora son bastante significativos entre los ciudadanos mayores y jóvenes. Entre los ciudadanos jóvenes, la izquierda sigue siendo mayoritaria, y entre los ciudadanos mayores, están codo con codo con la coalición de Macron.

Además, Agrupación Nacional es más fuerte de lo que era entre la gente de clase alta, profesionales, directivos, gente con un alto nivel educativo y un alto nivel de ingresos. Todavía no son muy fuertes, pero ahora están adquiriendo importancia entre ellos. Por ejemplo, entre los directivos y los profesionales, hay cerca de un 20% de ellos que vota a Agrupación Nacional. Antes, hace diez años, era algo así como el 10%, era muy marginal. Esto es muy significativo.

Cuando compruebas quién vota a qué partido, RN es ahora el único que tiene un electorado parecido a Francia, básicamente, porque los otros partidos están muy concentrados en algunos segmentos de la población: la coalición presidencial se centra en la gente mayor, los partidos de izquierda, sobre todo, en los jóvenes profesionales y así sucesivamente. Pero ahora Agrupación Nacional es una confluencia de todos los segmentos de la población. Y esto es muy específico y una fuerza importante para el partido.

La izquierda concurre unida a las elecciones, pero existen ciertas tensiones en el seno del Nuevo Frente Popular. ¿Están pasando factura al apoyo a la coalición?

Sí. La izquierda decidió muy rápidamente unirse, pero no tenía elección. El sistema de votación hace que, si hubieran decidido presentarse por separado, habrían quedado diezmados en las elecciones legislativas. En cuestiones sociales y económicas hay diferencias, perono son estructurales. Por ejemplo, Francia Insumisa quieren más redistribución y el Partido Socialista puede que menos, pero es solo una cuestión del nivel de lo que quieren. Pero en algunas otras cuestiones son muy diferentes, por ejemplo, en materia de energía, con respecto a qué hacer con las centrales nucleares, o en cuestiones europeas e internacionales.

La izquierda necesitaba a Jean-Luc Mélenchon y Francia Insumisa en la primera vuelta, porque sin ellos habrían quedado diezmados. Pero en la segunda vuelta, esto significa que les será más difícil atraer a los votantes centristas. Esta es una de las grandes incógnitas de las elecciones. No sabemos cuántos votantes centristas de conjunto apoyarán a la coalición de izquierdas en una contienda con la Agrupación Nacional. Es cierto que, en este caso, es un problema para ellos.

¿Qué lectura hace de los resultados del bloque de centro? Hemos escuchado alguna referencia al “fin del macronismo”.

Las elecciones europeas fueron terribles para Macron y su partido. Obtuvieron menos del 15% de los votos. La primera vuelta, en cierto modo, fue un alivio para ellos, con más del 20% de los votos en todas las proyecciones. Tendrían algo así como 100 diputados, quizás un poco menos o un poco más. Pero esto parece que significa que, si no hay mayoría para Agrupación Nacional, estarán incluidos en una coalición alternativa, y serán absolutamente centrales en ella, con los Republicanos a la derecha y la coalición de izquierdas a la izquierda. En cierto modo, el resultado es mejor de lo esperado, porque no están muertos, básicamente.

El problema para ellos es que la posición de Macron está muy debilitada entre la población, pero también dentro de su coalición. Dentro de su gobierno y su partido han sido muy críticos con él desde el anuncio de la disolución, y eso tiene un impacto. Cuando piensen en las próximas elecciones presidenciales, no sabemos quién decidirá quién será el heredero de Macron. Esto va a ser un problema muy real. Estas elecciones pueden salvar la coalición centrista, pero el factor real será las próximas elecciones presidenciales. En términos de partido, no sé qué pasará. Pero en términos de votantes, todavía hay un grupo que sigue siendo centrista y continúa siendo más o menos el 20% de la población. Esto es algo sobre lo que se puede un político en el futuro puede basarse.

¿Imagina un escenario de bloqueo después de las elecciones?

Si RN tiene solo una mayoría muy débil, esos 220-230 escaños, se necesita formar una mayoría alternativa, y no será fácil en absoluto. El problema es tratar de hacer que estos partidos –el Partido Verde, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el bloque presidencial de Macron y Los Republicanos– vayan juntos y traten de encontrar algún terreno común. Va a ser realmente difícil porque no están de acuerdo en todos los temas. Difieren en cuestiones económicas, sociales, culturales... Va a ser muy duro para ellos.

Lo que podría ser posible es tener algo así como un gobierno técnico que se limite a actuar en los asuntos del día a día. Pero el problema es que, con esto, si tienes que esperar un año antes de la próxima disolución, los ciudadanos se enfadarán mucho con los partidos tradicionales, y probablemente ayude a RN. La paradoja es que pueden ser capaces de bloquear a RN ahora, pero ayudará a RN para el futuro. Eso es un problema.

Si la extrema derecha se queda fuera ahora, ¿es cuestión de tiempo que llegue al poder?

No lo sé, pero lo que explica que Agrupación Nacional esté creciendo no desaparecerá después de las elecciones. Seguirá ahí. Si no hay un cambio en la situación económica o en las posiciones de los partidos, por ejemplo, solo se puede esperar que Agrupación Nacional crezca de nuevo en las próximas elecciones.

Podemos pensar en un escenario. En cada una de las elecciones, los votantes de Agrupación Nacional piensan: 'Esta es la buena, vamos a ganar'. Y en realidad, no ganan. Así que tal vez, en un momento dado, pero no sé si será este momento, decidirán que nunca ganarán y quizás simplemente cambien de partido, o tal vez, podría haber una división dentro del partido, o tal vez algunos votantes estarían tan decepcionados que se abstendrían en las próximas elecciones. No es algo que yo esperaría. Si los otros partidos son capaces de bloquear a Agrupación Nacional, esto ayudará a Agrupación Nacional a largo plazo.

En España resulta difícil entender cómo funcionan las estimaciones que publican Ipsos y otros institutos demoscópicos a las 20:00 de la noche electoral, que no son encuestas a pie de urna y se toman como resultados. ¿Cómo es este sistema?

No se basa en encuestas, sino en resultados. En Francia, los colegios electorales cierran a las 18:00, 19:00 o 20:00 horas en diferentes ciudades del país. Enviamos gente a una muestra de colegios electorales, alrededor de 500, que cierran pronto en todo el país. Cuando comienza el recuento, nos darán los primeros resultados. Tenemos mucha gente trabajando en ello.

Entonces introducimos los resultados parciales y finales en un modelo matemático estadístico que nos ayuda a anunciar cuáles serán los resultados globales, porque sabemos exactamente en las pasadas elecciones cuál fue la diferencia entre cada colegio electoral y los resultados nacionales. Con muchos colegios se puede tener una buena estimación de cuáles serán los resultados finales. Es muy preciso, pero es gracias a esta peculiaridad del sistema francés, en el que muchos colegios electorales que cierran a las 18:00 o las 19:00.