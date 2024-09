Dominique Pelicot, el marido que drogó a su mujer para que la violaran decenas de hombres en Francia: “Soy un violador, como todos los acusados”

“Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Todos lo sabían, no pueden decir lo contrario”. Estas han sido las palabras de Dominique Pelicot, acusado de haber drogado durante diez años a su mujer, Gisèle, para que la violaran decenas de otros hombres, al declarar este martes en el juicio en Aviñón.

Pelicot, que ha dicho que “reconoce los hechos en su totalidad”, ha comparecido de nuevo ante el tribunal para una declaración que se había pospuesto una semana por su estado de salud. 4. “Ella no se lo merecía. Pido disculpas, aunque no sea aceptable”.

El principal acusado de esta megaproceso, que tiene 71 años, ha llorado al recordar su infancia y los supuestos abusos que dice que sufrió cuando tenía 9 años, y la violación que presenció cuando tenía 14.

Gisèle ha afirmado este martes en el juicio que, en los 50 años que vivió con su marido, no pudo imaginarse que la violara y que no dudó de él “ni un solo segundo”. “Durante cincuenta años viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación. Él es consciente de esos actos de violación, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él”.