Centenares de periódicos de EEUU se unen para rechazar los ataques e insultos de Donald Trump

Más de 300 periódicos de Estados Unidos se han puesto de acuerdo para responder a los ataques de Donald Trump a la prensa. Una iniciativa del Boston Globe ha logrado que cientos de publicaciones se unan para publicar editoriales en los que defienden el papel del periodismo en la democracia y rechazar los insultos del presidente de EE UU. Una idea que buscar concienciar a la ciudadanía, a la que apelan al asegurar que "la prensa libre te necesita".

El New York Times (NYT) y el Boston Globe son los que han publicado dos de los editoriales más destacados de la iniciativa, en la que están implicados grandes diarios y pequeños semanarios locales. El primero, además, ha recopilado en su edición en papel y en su web fragmentos de lo que publican el resto de periódicos que apoyan la causa. El segundo ha optado por los datos y los gráficos para defender su idea de que "los periodistas no son los enemigos".

From @GlobeOpinion: President Trump says the #FreePress is “the enemy of the people.” That dangerous rhetoric is leading the president and his supporters into undemocratic territory. https://t.co/pXHa55uELM pic.twitter.com/KrIPD4rpuS