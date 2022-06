Una investigación de la ONU concluye que las fuerzas israelíes mataron a la periodista Abu Akleh

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó este viernes que “todas las informaciones recopiladas” por sus investigadores independientes apuntan a que la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, murió por disparos de fuerzas de seguridad israelíes en un incidente ocurrido en mayo en Jenín.

“Los disparos no provinieron de palestinos armados, como inicialmente defendieron las autoridades israelíes”, ha dicho este viernes en una rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU, Ravina Shamdasani, quien consideró “alarmante” que Israel no haya iniciado aún una investigación criminal sobre el asesinato.

Según Shamdasani, la investigación de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet hasta el 31 de agosto ha utilizado información proveniente de las fuerzas armadas israelíes y la Fiscalía General palestina, que entre otras cosas no muestran que hubiera actividad armada de grupos palestinos en el lugar del crimen.

Los expertos del organismo también visitaron la zona donde la periodista recibió el disparo el 11 de mayo, examinaron material fotográfico de vídeo y entrevistaron a testigos, añadió la portavoz.

Abu Akleh, según el informe final de la Oficina, llegó junto a otros seis periodistas a la entrada oeste del campo de refugiados de Yenín, en la Cisjordania ocupada, para cubrir una redada de las fuerzas de seguridad de Israel, que había degenerado en enfrentamientos violentos entre palestinos y soldados israelíes.

Los periodistas que trabajaban junto a Abu Akleh ese día afirmaron que procedieron lentamente para que sus movimientos fueran visibles por las fuerzas israelíes y lejos de zonas de actividad armada palestina, pero a pesar de ello no recibieron ninguna llamada de atención antes de que la periodista fuera alcanzada por disparos.

“Hacia las 06:30 hora local, cuando cuatro de los periodistas se dirigían a la calle de acceso al campo, con cascos antibalas y chalecos antibalas con la inscripción ”PRESS“ [prensa], les dispararon varias balas, aparentemente bien dirigidas, desde las Fuerzas de Seguridad israelíes”, dice la Oficina.

Abu Akleh, que como el resto llevaba un chaleco indicativo de que era periodista, fue alcanzada en el hombro y en la cabeza, pese a llevar casco, concluye la investigación independiente de la ONU.

“Se produjeron varios disparos más cuando un hombre desarmado intentó acercarse al cuerpo de Abu Akleh y a otro periodista ileso que se refugiaba detrás de un árbol”, dice el informe, que añade que los disparos continuaron mientras este individuo consiguió finalmente llevarse el cuerpo de la periodista.

La portavoz Shamdasani recordó que desde principios de año la oficina de la alta comisionada Bachelet ha verificado el asesinato de 58 palestinos, entre ellos 13 niños, por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.

En las últimas semanas, varios medios internacionales, entre ellos The New York Times, The Washington Post, CNN, Associated Press y Bellingcat, publicaron investigaciones donde también señalan a las fuerzas israelíes cómo posibles culpables del asesinato basándose en vídeos y testimonios recopilados del incidente.