Brasil se hace cargo de la embajada de Argentina en Venezuela y protegerá a los opositores asilados en su sede

Javier Milei critica por todo lo alto a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en redes y foros, pero por lo bajo le pide gestos. El presidente ultraderechista argentino ha acudido a su vecino para que lo ayude con el cierre de la embajada en Caracas. Desde este jueves, Brasil ha tomado la representación de la Argentina en Caracas tras la salida de su personal diplomático decretada por Nicolás Maduro. De este modo, quedan a resguardo los seis opositores venezolanos que han estado asilados allí desde marzo.

La delegación argentina en Caracas ha estado en el foco de la tensión desde que Milei y varios de sus funcionarios denunciaron fraude electoral y rechazaran la proclamación de la reelección de Maduro para un tercer mandato presidencial. Cuando el lunes el Ejecutivo venezolano dio 72 horas a la delegación argentina para desalojar la embajada, empezaron las negociaciones contrarreloj de la Cancillería argentina para resolver la situación de los seis colaboradores de la líder de la derecha venezolana, María Corina Machado. Costa Rica se había ofrecido a dar asilo, pero el país no tiene abierta su sede diplomática desde 2020, tras romper relaciones con Venezuela.

El gobierno de Maduro exigió a Argentina y a otros seis países latinoamericanos –Costa Rica, Uruguay, Chile, Perú, República Dominicana y Panamá– el retiro de sus representantes en territorio venezolano, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre los comicios presidenciales del último domingo. En una carta, el 29 de julio, la Cancillería venezolana señaló que la salida de la misión diplomática “atañe sólo al personal argentino, quienes contarán con todas las garantías para su retiro inmediato del territorio nacional y no posee vinculación alguna con la presencia de ciudadanos venezolanos asilados en esa misión diplomática desde el 20 de marzo de 2024″.

Lo habitual en casos de asilo es negociar un salvoconducto que garantice la integridad de las personas al salir de la embajada y puedan ser recibidas en otro país, pero el mismo fue rechazado por el Palacio de Miraflores. La Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954 dice en uno de sus artículos que “si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados”. También resalta que si esto no es posible “por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella.

Mientras Milei incitaba a los opositores venezolanos a la sublevación contra el socialismo, la canciller Diana Mondino le pedía a su par brasileño Mauro Vieira que intercediera con los dirigentes opositores venezolanos en la Embajada. La situación de los asilados incluso fue mencionada por el enviado de Lula a Caracas, Celso Amorim, en la reunión que tuvo con Maduro, de acuerdo a fuentes consultadas por CNN.

Finalmente, Brasil aceptó representar a Argentina en suelo venezolano. El ultraderechista Milei agradeció con un post en X el gesto del vecino. “Agradezco enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina en Venezuela. Hoy el personal diplomático tuvo que abandonar Venezuela como represalia del dictador Maduro por la condena que hicimos del fraude que perpetraron el domingo último..”

El presidente ultraderechista argentino horas antes había atacado la abstención de Brasil y Colombia en una resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) que no prosperó y la ausencia de México. En X, dijo Milei “Algunos imbéciles me acusaron por ver comunismo en todos lados…En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y /o por estúpidos”.

Por su parte, la Cancillería argentina informó que Brasil se hará cargo de la custodia de los asilados venezolanos en el edificio.

Tensiones

Este lunes, según denunció uno de los seis asilados, Pedro Urruchurtu Noselli, y que replicó Corina Machado, hombres armados y encapuchados intentaron “tomar” la residencia de la embajada argentina. Poco después, y luego de los llamados a manifestantes de la oposición a concentrarse en el lugar, estos hombres (presuntos miembros de las fuerzas de seguridad) se retiraron. Asimismo, la Cancillería argentina habló de hostigamiento a la embajada por un corte de suministro eléctrico.

Desde el gobierno de Maduro sostuvieron que se ha pretendido construir una narrativa sobre el tema. “Venezuela no fomenta el asedio de las misiones diplomáticas. Nuestro Estado es respetuoso del derecho internacional, que incluye la legislación sobre asilo. Sobre este asunto se ha pretendido construir un relato para descalificar el proceso boliviriano” señala a elDiario.es Pedro Pensó Sánchez, ex ministro consejero en El Salvador y Nicaragua y profesor de la Universidad de las Comunicaciones.

¿Quiénes son los opositores asilados?

Pedro Urruchurtu Noselli es coordinador internacional del partido opositor Vente Venezuela. En diciembre de 2023 Urruchurtu fue imputado por traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración y legitimación de capitales, acusado de estar vinculado a la petrolera estadounidense Exxon Mobil en medio de la disputa territorial sobre el Esequibo entre Venezuela y Guyana.

Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de confianza de Corina Machado, tiene una orden de arresto por la supuesta planificación de “acciones desestabilizadoras”, emitida un día antes del inicio del proceso de postulación para las elecciones presidenciales. Meda, de hecho, sonaba como alternativa a Machado, quien está inhabilitada por 15 años y no pudo ser candidata.

En la embajada también se encuentra Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela, está acusada de los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación y asociación para delinquir. Omar González es exdiputado y fue el jefe de campaña de Machado en el estado de Anzoátegui. Humberto Villalobos es el coordinador electoral del Comando de Campaña de Vente Venezuela, mientras que Fernando Martínez Mottola es asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor. Fue un hombre cercano al autoproclamado presidente Juan Guaidó y participó en las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Noruega.

La delegación argentina que encabeza el encargado de negocios Andrés Mangiarotti ya dejó la embajada en manos de Brasil, en tanto la embajadora de Maduro en la Argentina, Stella Lugo, cerró la embajada de Buenos Aires.