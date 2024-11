El Kremlin, tras la autorización de EEUU a Ucrania para usar sus armas en ataques contra Rusia: “Eleva la tensión”

El Kremlin ha advertido de que si Estados Unidos permite a Ucrania emplear su armamento para atacar a Rusia llevará a un aumento de la tensión y de la involucración de Washington en el conflicto, informa el periódico The Guardian.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este lunes en su rueda de prensa diaria que no hay cambios en la postura del president Vladimir Putin respecto al empleo de armas estadounidenses contra Rusia, después de que el presidente Joe Biden haya aprobado este domingo la utilización de misiles de largo alcance por parte de Ucrania para atacar territorio ruso, según informó el diario 'The New York Times' y las agencias de noticias Reuters y Associated Press el domingo.

Peskov ha afirmado este lunes que Rusia sólo ha conocido la supuesta decisión de la Administración Biden a través de la prensa occidental, ya que no ha habido aún un anuncio oficial desde Washington. Ha añadido que, si se confirma que Occidente ha dado luz verde a Kiev, eso llevará a “una nueva fase de tensión y una nueva situación respecto a la implicación de EEUU” en la contienda, según declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento), Leonid Slutsky, ha dicho que “el empleo de misiles de EEUU para ataques dentro de Rusia llevará inevitablemente a una grave esclada” del conflicto, según la agencia de noticias rusa TASS.

La decisión, de confirmarse, supone un cambio drástico en la política de Biden respecto al apoyo a Kiev, cuando quedan apenas dos meses para que deje el cargo y entregue el poder al presidente electo Donald Trump, quien tiene una postura muy diferente respecto a la involucración de EEUU en la guerra de Rusia contra Ucrania.