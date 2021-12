Miles de personas se manifiestan en Polonia contra la nueva ley de medios

La cadena de televisión TVN ha anunciado este lunes en sus redes sociales que ha reunido 2,3 millones de firmas para reclamar al presidente del país, Andrzej Duda, que vete la reforma de la ley de medios impulsada por el Gobierno. La ley, aprobada en agosto por el Parlamento polaco, fue rechazada en el Senado, cámara en la que el Ejecutivo no tiene mayoría, y ahora depende del presidente Duda para que finalmente entre o no en vigor.

Durante el fin de semana se han producido manifestaciones contra la reforma de dicha ley en las principales ciudades polacas. En Varsovia miles de personas se congregaron frente al Palacio Presidencial.

"No se trata solo de un canal", ha dicho este domingo el alcalde de Varsovia y antiguo candidato de la oposición a la presidencia, Rafal Trzaskowski, a la multitud durante la protesta, según recoge The Guardian. "En cualquier momento [habrá] censura de Internet, un intento de extinguir todas las fuentes independientes de información, pero no permitiremos que eso ocurra".

La nueva norma tiene como objeto impedir funcionar en Polonia a medios no pertenecientes a un país del Espacio Económico Europeo, lo que afecta exclusivamente al canal de televisión TVN, de propiedad estadounidense y conocido por su información crítica con el Gobierno.

Además de las firmas recogidas en su petición en línea, TVN ha conseguido el apoyo de todos los medios de comunicación importantes del país, con la excepción de la cadena estatal TVP.

En un comunicado emitido este viernes, la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Věra Jourová, ha dicho que la Comisión "no dudará en tomar medidas en caso de incumplimiento de la legislación de la Unión Europea". "Esperamos que todos los Estados miembros respeten, protejan y promuevan la libertad de prensa y el pluralismo", ha dicho la vicepresidenta. "Esta nueva ley manda otra señal negativa sobre el respeto al Estado de derecho y los valores democráticos".

"Ley anti TVN"

El embajador en funciones de Estados Unidos en Polonia, Bix Aliu, ha afirmado recientemente en sus redes sociales que su país está "extremadamente decepcionado" por la aprobación de la llamada "Ley anti TVN" y ha pedido a Duda que "actúe de acuerdo con sus declaraciones previas y use su liderazgo para proteger la libertad de expresión".

Según el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, la nueva ley no está dirigida contra TVN en particular, y se trata de una medida contra "amenazas híbridas y de desinformación" que podrían darse en caso de que un Gobierno hostil, como China o Rusia, se hiciesen con medios polacos.

El jefe del partido gubernamental polaco, Jaroslaw Kaczynski, ha afirmado que esta reforma legal disuadirá a los "narconegocios" de comprar medios de comunicación que operen en Polonia para "lavar dinero sucio".

TVN, propiedad del grupo estadounidense Discovery, es el mayor canal de televisión privado de Polonia. En 2018, fue multado por el Gobierno con unos 330.000 euros, la sanción económica más alta de la historia de la democracia polaca impuesta contra un medio, por "promover comportamientos violentos e ilegales" al emitir imágenes de manifestaciones frente al Parlamento.