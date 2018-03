Un millón de estudiantes reclama un mayor control en el acceso a armas en Estados Unidos

Un millón de personas, mayoritariamente estudiantes, han salido este sábado a las calles de 800 localidades de Estados Unidos para reclamar un mayor control al acceso de armas en el país en el que más tiroteos suceden dentro de centros educativos del mundo.

"Hoy es el comienzo de un nuevo y brillante futuro para nuestro país. Salimos a la calle para exigir leyes de control de armas con sentido común, nosotros somos el cambio", exclamó ante la multitud congregada en Washington Cameron Kasky, uno de los supervivientes del tiroteo de la escuela de Parkland (Florida, EEUU), el pasado 14 de febrero, en el que murieron 17 personas.

Kasky, de 17 años, organizó junto a varios de sus compañeros del colegio Marjory Stoneman Douglas la "Marcha por nuestras vidas", que reunió a más de medio millón de personas en la capital del país, según medios locales, para exigir que se apliquen medidas que pongan fin a la violencia armada.

Emma Gonzalez stayed on stage at the D.C. #MarchForOurLives rally for 6 minutes and 20 seconds - the duration of the Parkland shooting. https://t.co/B7yFTn23Nz pic.twitter.com/jdyYagtZCO