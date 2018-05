El futuro primer ministro de Italia sostiene que amplió estudios en Nueva York pero allí no saben nada de él

Giuseppe Conte es el hombre elegido por el Movimiento Cinco Estrellas y La Liga para presidir el Gobierno de coalición que formarán ambos partidos. Conte, de 54 años, es militantes del M5S, pero carece de experiencia política. Da clases de Derecho Civil en las universidades de Florencia y Luiss de Roma y ha prestado asesoramiento profesional a cardenales que ocupaban puestos importantes en el Vaticano.

Conte es muy poco conocido en Italia, excepto en su partido y en algunos círculos jurídicos. De inmediato, ha sido cuestionado porque no se presentó a las elecciones y no podrá elegir a los miembros de su Gabinete o su programa político, ya decidido por los líderes de La Liga y M5S, Matteo Salvini y Luigi Di Maio.

En su currículum, hay referencias a varias universidades del extranjero, incluidas Yale en EEUU y la Sorbonne de París. También aparece la New York University (NYU), donde Conte dice haber "perfeccionado y actualizado" sus estudios con estancias de al menos un mes cada verano entre 2008 y 2012.

No hay constancia en la universidad de que esto último sea cierto, según The New York Times. Michelle Tsai, portavoz de la NYU, dijo al periódico que "no aparece una persona con ese nombre en nuestros registros como estudiante o miembro de la facultad". La portavoz admite que es posible que Conte asistiera a alguno de los cursos de uno o dos días de los que la universidad no guarda registros.

Otro centro extranjero que sale en su currículum es el International Kultur Institut de Viena por una estancia en 1993. Una periodista italiana ha desvelado que con ese nombre sólo existe una escuela de idiomas en la capital austriaca.