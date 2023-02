El movimiento de Rafael Correa gana poder en Ecuador con las victorias en Quito y Guayaquil

El movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, logró imponerse en distritos claves en las elecciones regionales del domingo pasado. De los 23 prefectos a cargo de gobernar las provincias, el correísmo alcanzó nueve, incluyendo las tres más pobladas del país. De las 221 alcaldías en juego, se impuso en 60 ciudades, entre ellas Quito, donde hace 14 años que no gobierna el correísmo, y en Guayaquil, bastión durante tres décadas del Partido Social Cristiano.

En el caso del referéndum, que buscaba avanzar con una reforma en seguridad, instituciones y medio ambiente, las ocho propuestas del Gobierno de Guillermo Lasso han sido rechazadas.

Revolución Ciudadana calificó a los resultados de “históricos”. “Después de más de seis años de persecución, de quitarnos la personalidad jurídica de nuestra organización política, de encarcelar injustamente a nuestros compañeros y a otros obligarlos a vivir en el exilio, en estas elecciones demostramos que somos la principal y mayor fuerza política del Ecuador”, difundieron este lunes en un comunicado, a falta del escrutinio definitivo.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha dicho este lunes en un mensaje transmitido por radio y televisión que comprendió el mensaje de las urnas que se impuso el “No”.

“Cuando el pueblo habla es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo”, dijo Lasso al insistir en que el referéndum solo buscaba escuchar a la población.

El presidente de Ecuador intentó incluir a todo el arco político en la derrota de su espacio. “El pueblo ecuatoriano nos ha pedido ha todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente”, dijo Lasso.

Por eso, el presidente convocó a la dirección nacional a construir un gran acuerdo para intentar solucionar los problemas del país. “Si nos ponemos de acuerdo, tendremos un gran futuro”.

“Un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones”, respondió Correa en redes sociales. “Debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años”, siguió el expresidente.

En estas elecciones también estaban en juego 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales y 4.084 vocales principales de las juntas parroquiales.

“Es una victoria histórica. Acabamos con la hegemonía de la derecha en [la provincia del] Guayas. Se inicia una nueva época para recuperar el Ecuador desde los territorios, junto a la gente que sabe que antes estábamos mejor”, han dicho desde Revolución Ciudadana.

El 'No' se impuso en el referéndum

Los ecuatorianos respondieron también a las ocho preguntas del referéndum propuestas por el Gobierno, donde la cuestión central estuvo enfocada en el debate sobre la extradición de los ciudadanos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Pero no ha sido una buena elección para el Gobierno, el rechazo se consolidó en los ocho puntos.

“Nuestro pueblo, sabio y grato. Pueblo que no come cuento le dijo 'NO' en las ocho preguntas al Gobierno de Lasso. Le dijo 'NO' a esa consulta mañosa que no soluciona los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza”, dice el comunicado de Revolución Ciudadana.

Entre las preguntas, además de la propuesta de extradición, figuraba la autonomía de la Fiscalía General del Estado a través de un Consejo Fiscal, la reducción del número de asambleístas, el piso mínimo de afiliados del 1,5% del registro electoral de su jurisdicción para evitar la propagación de partidos chicos, además de cuestiones ambientales como de un sistema de compensaciones por la generación de servicios ambientales.

“Quienes sentimos las verdaderas necesidades e injusticias, dijimos ocho veces 'No' a la consulta tramposa”, ha dicho el presidente de la Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, organización que nuclea a 14 pueblos y nacionalidades indígenas y que lideró el año pasado una ola de protestas contra el Gobierno de Lasso.

Con información de EFE