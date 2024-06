La ofensiva de Israel en Gaza aumenta el apoyo a Hamás, según la última encuesta

El último sondeo realizado por el Centro Palestino para la Investigación de Encuestas y Políticas (PSR por sus siglas en inglés), con sede en la ciudad cisjordana de Ramala, arroja datos reveladores sobre el estado de la opinión pública en Gaza y Cisjordania casi nueve meses después del inicio del actual conflicto, que ya se ha cobrado la vida de más de 37.000 palestinos (alrededor del 70% de ellos son mujeres y niños) y de unos 1400 israelíes.

Realizada entre el 26 de mayo y el 1 de junio entre 1570 personas, la encuesta, que se ha repetido trimestralmente desde el 7 de octubre pero que en esta ocasión ha duplicado el muestreo, recoge opiniones sobre la invasión israelí, la situación humanitaria, el papel de los partidos políticos, qué ocurrirá el día después o el efecto de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu o Yahia Sinwar.

Hamás, más apoyo en Cisjordania que en Gaza

Así, los resultados indican que si bien dos tercios del público palestino espera que Hamás gane la guerra en Gaza, este porcentaje cae a la mitad entre los residentes de la Franja, donde alrededor de un cuarto de los encuestados quiere que gane Israel. Terminada la guerra, el 46% de los residentes de Gaza espera que Hamás vuelva a controlar la Franja, frente al 71% que declara preferirlo en Cisjordania, donde la impopularidad del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, alcanza el 94% (en Gaza el 83%).

De producirse unas nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales —lo que no sucede desde hace casi 18 años—, Marwan Barghouti, conocido como el ¨Nelson Mandela palestino¨, en prisión desde hace más de 20 años por pertenencia a banda armada (brazo armado de Al Fatah, creado por Yaser Arafat) y por participar en varios atentados durante la Segunda Intifada, conseguiría el 56% de los votos entre aquellos que declaran querer participar en unos nuevos comicios (el 76%). El líder del politburó de Hamás, Ismael Haniya, conseguiría el 36% de las papeletas, frente al 6% de Mahmud Abbas, de Fatah, con la popularidad de ambos bajando 4 y 5 puntos respectivamente respecto de la anterior encuesta.

Cuando se preguntó a los encuestados sobre qué partido o tendencia política apoyarían, el mayor porcentaje escogió a Hamás (40%), seguido de Fatah (20%), mientras que el 8% seleccionó a otros candidatos. El 33% dijo que no escogería a ninguno de ellos o que no sabía a quién votaría. Hace nueve meses, antes de la guerra actual, el apoyo a Hamás era del 22% y el apoyo a Fatah era del 26%, lo que significa que el apoyo a la milicia islamista durante los últimos tres meses ha experimentado un aumento de 6 puntos, mientras que el apoyo a Fatah subió 3 puntos durante el mismo período. En Cisjordania, el apoyo a Hamas hoy es del 41% (en comparación con el 35% hace tres meses), y a Fatah en el 17% (en comparación con el 12% hace tres meses).

Menos esperanza y más respaldo a la lucha armada

Los resultados también indican una caída significativa en el apoyo a la solución de dos Estados, especialmente en Gaza, aunque aproximadamente la mitad del público cree que la prioridad palestina debería ser poner fin a la ocupación y establecer un Estado palestino independiente. Por el contrario, el apoyo a la lucha armada como mejor medio para lograr este objetivo se dispara (54%), así como el respaldo a la disolución de la Autoridad Nacional Palestina, que supera el 60%. ¨Entendemos que el aumento del apoyo a Hamás y a la acción armada, aunque no es significativo en comparación con la encuesta anterior de hace tres meses, es una reacción a la destrucción y a las matanzas que Israel está perpetrando en Gaza¨, explica Walid Ladadweh, jefe de la Unidad de Investigación de Encuestas del PSR y uno de los autores del estudio.

La encuesta también muestra que alrededor del 80% de los palestinos en Gaza afirma haber perdido a un familiar o tener a alguno que ha resultado herido durante la ofensiva que Israel lanzó el pasado mes de octubre tras el ataque perpetrado por Hamás y otras facciones palestinas en las comunidades judías del sur de Israel. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 14 de junio de 2024, al menos 37.296 palestinos murieron y 85.197 resultaron heridos en Gaza, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de Gaza.

Respecto a la situación humanitaria, una abrumadora mayoría afirma no poder acceder a aquellos lugares —la muestra se centra en el sur y centro de Gaza— donde sí hay comida y agua. Según el sondeo, la disponibilidad de ayuda ha aumentado levemente en los últimos tres meses, pero con su distribución presumiblemente controlada por las facciones palestinas de la Franja. “Cabe señalar que existen importantes denuncias de discriminación por motivos políticos en la distribución de ayuda humanitaria, y que este porcentaje ha aumentado a tres cuartas partes en esta encuesta”, reza el texto del sondeo.

Un malestar que no parece dirigirse contra Hamás, a quien solo un 8% responsabiliza de su situación, mientras que dos tercios de los encuestados culpan directamente a Israel por su sufrimiento y el resto a Estados Unidos. Por cierto, que el muelle construido por el ejército norteamericano frente a la costa de Gaza para la distribución de ayuda una vez que Israel se negó a permitir su entrada por tierra, solo cuenta con el apoyo del 30% de los gazatíes. El 70% cree que su construcción ha contribuido poco o nada a aliviar sus pésimas condiciones de vida.

Rechazo a la injerencia extranjera y nula confianza en la CPI

El despliegue de una fuerza de seguridad árabe en Gaza encuentra una oposición generalizada (el 75%) entre el público palestino, incluso si solo estuviese destinada a ayudar a las fuerzas palestinas a hacerse con el control del enclave.

Según un informe del Financial Times de mediados de mayo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos habrían estado valorando un plan estadounidense para crear una fuerza de paz de posguerra en Gaza, con la condición de que Estados Unidos reconociera formalmente un Estado palestino. Si bien la administración de Joe Biden respalda, al igual que lo hicieran las últimas administraciones norteamericanas a excepción de la de Donald Trump, los esfuerzos para alcanzar una solución de dos Estados, su actual presidente se ha mostrado en contra del reconocimiento unilateral de un Estado palestino, argumentando que tal movimiento no haría avanzar su establecimiento en la práctica. De acuerdo al periódico británico otros Estados árabes, incluida Arabia Saudí, habrían rechazado también la propuesta de EEUU de participar en una fuerza de mantenimiento de la paz, por no querer ser vistos como colaboradores de Israel.

Respecto al efecto de las últimas decisiones adoptadas por tribunales extranjeros para detener la guerra en la Franja de Gaza, los palestinos se muestran escépticos. Tres cuartas partes de los encuestados afirmaron no tener esperanzas en que el dictamen de mayo del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya (TIJ) pudiera parar una invasión a gran escala de Rafah, el último bastión de Hamás, porque Estados Unidos terminaría protegiendo a Israel. En un fallo de emergencia a finales de mayo como parte del caso de Sudáfrica que acusaba al Estado hebreo de genocidio, los jueces de este tribunal ordenaron a Israel “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pudiera infligir a la población palestina unas condiciones de vida que provocasen su destrucción física total o parcial”.

El veredicto fue visto por funcionarios israelíes y por cuatro jueces del TIJ como una orden limitada que instruía a Israel a respetar la Convención sobre Genocidio durante sus actividades en Rafah, pero que no exigía un cese total de las operaciones militares allí.

En cuanto a la decisión del fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto para el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como para los altos comandantes de Hamás, los encuestadores encontraron que la gran mayoría de los palestinos (71%) cree que ni los líderes israelíes ni los de Hamás serán arrestados ni procesados nunca. Tampoco creen que la actual coalición de gobierno de Israel, liderada por Benjamín Netanyahu, esté dispuesta a negociar verdaderamente con sus homólogos palestinos el fin de la ocupación sobre la base de la solución de dos Estados para dos pueblos.