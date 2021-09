Organizaciones de ultraderecha de EEUU y Europa recaudan millones de euros a través de criptomonedas

Organizaciones de ultraderecha de Estados Unidos y Europa están usando las criptomonedas para recaudar importantes cantidades de dinero, según una investigación de la agencia AP y la televisión PBS. Entre enero de 2017 y abril de 2021, 12 entidades de extrema derecha, que pidieron dinero públicamente, ingresaron 213 Bitcoin -7,7 millones de euros al valor actual- según un muestreo realizado por Chainalysis.

"Estas personas tienen activos reales. Las personas con acceso a cientos de miles de dólares pueden empezar a hacer un daño real", ha dicho a AP John Bambenek, un experto en ciberseguridad que ha estado rastreando el uso de criptomonedas por parte de la extrema derecha desde 2017.

Entre las entidades investigadas se encuentran varias europeas como el Movimiento de Resistencia Nórdico, una organización neonazi fundada en Suecia, y Génération Identitaire, un movimiento de extrema derecha francés disuelto el pasado marzo por el Gobierno galo.

Según la investigación, están recaudando importantes cantidades de dinero en todo el mundo a través de las criptodivisas, a pesar de su volatilidad, y cada vez ocultándose más para evitar la supervisión de bancos, reguladores y tribunales.

Transacciones ocultas

En junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización que establece directrices mundiales de protección contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, destacó en un informe el uso de criptomonedas por parte de grupos de ultraderecha y advirtió de que los vínculos transnacionales entre estos actores son cada vez mayores. El GAFI también dijo que hay una escasez de información sobre la recaudación de fondos transfronteriza y la escala del uso de criptomonedas.

"Al igual que sus homólogos yihadistas, muchos de estos grupos han utilizado Internet y las redes sociales para compartir propaganda y reclutar partidarios ideológicamente alineados de todo el mundo. También pueden estar buscando forjar vínculos financieros", dice el informe. "Esta tendencia ha supuesto un reto para las fuerzas del orden o los servicios de seguridad que están acostumbrados a combatir el terrorismo de extrema derecha como una amenaza interna con pocos vínculos transnacionales".

Con Bitcoin, la criptomoneda más conocida, los usuarios pueden ocultar sus identidades no vinculándolas públicamente a sus cuentas de criptodivisas, pero no pueden ocultar las propias transacciones. Es por ello que Andrew Anglin, un neonazi estadounidense, fundador y editor de la web The Daily Stormer, abandonó Bitcoin el pasado noviembre y pidió a sus seguidores que le enviaran dinero solo en Monero.

Monero es una criptomoneda diseñada para el anonimato total, oculta tanto los datos de los usuarios como las transacciones. En febrero, Anglin publicó una guía sobre cómo utilizar esta criptodivisa, incluyó información para donantes de fuera de Estados Unidos y explicó cada uno de los métodos posibles para enviar dinero en Monero . "Seguro que hay uno que se adapta a ti", escribió, "para que puedas apoyar lo que hacemos aquí en lugar de ser un COMUNISTA gorrón."

Convertido en millonario

Anglin ha recaudado al menos 112 Bitcoin desde enero de 2017 -con un valor de 4,1 millones de euros al cambio actual-, según los datos de AP, que dice que es probable que la cifra sea mayor. Los donantes de Anglin proceden de todo el mundo y, además de a él, enviaron dinero a otras 32 personas y grupos de ultraderecha en al menos cinco países diferentes, según los datos de Chainalysis y Blockchain.

Anglin, que debe más de 18 millones de dólares en sentencias judiciales en Estados Unidos a personas a las que él y sus seguidores acosaron y amenazaron, no tiene cuentas bancarias ni propiedades inmobiliarias evidentes en el país. De momento, su fortuna en Bitcoin sigue estando fuera del alcance de las autoridades.

No es el único que se ha pasado a Monero. Jaz Searby, antiguo director de la sección australiana de los Proud Boys, pide donaciones solo en Monero para ayudar a "difundir nuestro mensaje a una generación de jóvenes arios que pueden sentirse solos o no entender las fuerzas que están trabajando contra nosotros."

Durante la investigación, AP se puso en contacto con todos los grupos e individuos y la mayoría no respondió a las solicitudes de comentarios, algunos no fueron localizados y otros contestaron anónimamente. Enviaron contenido antisemita y pornográfico, dice AP, que pone de ejemplo uno de los correos electrónicos recibidos: "No te metas en nuestras criptomonedas, maldito... MUERE!!!!!!!!!!!!!!!!!".