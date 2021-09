El partido de Putin gana las elecciones de Rusia con el 60% escrutado

El partido del Kremlin, Rusia Unida, ha ganado las elecciones parlamentarias celebradas en Rusia los días 17, 18 y 19 de septiembre, con más del 47% de los votos, según los últimos datos ofrecidos por la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia.

Rusia Unida roza mayoría constitucional en Duma tras un tercio del escrutinio

Tras el escrutinio del 60,06 % de los sufragios, Rusia Unida obtiene el 47,16 % de los apoyos y continúa rozando la mayoría constitucional en la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso. Además, los candidatos del oficialismo lideran en 193 cicunscripciones mayoritarias de las 225 en juego.

Para la mayoría constitucional, el partido del Kremlin necesita obtener más de 300 de los 450 asientos en la Duma. Como segunda fuerza, según datos preliminares de la CEC, queda el Partido Comunista con el 20,89 % de los apoyos, frente a los 13,34 % que había obtenido en las elecciones de 2016. También superan el umbral del 5 % necesario para entrar en la cámara el Partido Liberal-Democrático (7,9 %), los socialdemócratas de Rusia Justa (7,54 %) y la formación de nuevo cuño Gente Nueva (5,77%).

Más de 110 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas, de los que 2,6 millones se habían inscrito para el voto electrónico, habilitado en Moscú y seis regiones. La participación en los comicios, que se han prolongado durante tres jornadas debido a la pandemia de la covid-19, ha superado el 45 %, según datos oficiales. En las elecciones legislativas rusas que tuvieron lugar en 2016 la participación fue del 47,88 %. En esos comicios el oficialismo logró más del 54,20 % de los votos, lo que le permitió sumar 334 escaños y aprobar leyes sin necesidad de pactar con la oposición sistémica en el Parlamento.

Este domingo, poco antes del cierre de los colegios, los comunistas denunciaron fraude en varias regiones del país, desde la parte europea a Siberia y Lejano Oriente. A su vez, la CEC restó importancia a las infracciones, aduciendo que no influyen en el resultado final de los comicios. También el Ministerio del Interior ha confirmado que a los largo de las tres jornadas de votación no ha habido irregularidades capaces de repercutir en el resultado de las legislativas. No obstante, las han sido fueron respaldadas por observadores independientes y la prensa independiente, que también ha criticado la falta de representantes de la oposición extraparlamentaria en los comicios.