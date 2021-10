En plena crisis post-Brexit, Boris Johnson dice que "controlar la inmigración" llevará a "salarios altos"

Reino Unido se dirige a "una economía de altos salarios, cualificación y productividad", ha dicho este miércoles el primer ministro Boris Johnson. En medio de una crisis de suministros y mano de obra que ya afecta a todos los sectores económicos, Jonhson ha admitido que los cambios en la economía tras la salida de la Unión Europea serán "a veces difíciles", pero ha asegurado que usará las "libertades del Brexit para hacer las cosas de manera diferente".

"No vamos a volver al modelo viejo y roto de salarios y productividad bajos. La respuesta no es volver a la inmigración descontrolada para mantener sueldos bajos, sino controlar la inmigración y no usarla como una excusa para no invertir en los trabajadores, en maquinaria o en instalaciones", ha dicho Johnson en su discurso ante el congreso del Partido Conservador.

El primer ministro ha recalcado que "no se puede utilizar la inmigración como excusa para no invertir en las personas, en las competencias y en los equipos o la maquinaria que necesitan para hacer su trabajo" y ha atribuido los actuales problemas de escasez de mano de obra y desabastecimiento a la falta de inversión de los empresarios. "Por ejemplo, se necesitan áreas de servicio para que los camioneros no tengan que orinar entre los arbustos", ha añadido.

"Esta es la dirección hacia una economía de salarios altos, habilidades y productividad, y por tanto impuestos bajos, que es lo que se merece este país", ha asegurado Johnson.

"Estamos abordando los mayores problemas subyacentes de nuestra economía y sociedad", ha dicho el líder conservador, cuyo partido lleva en el Gobierno desde 2010. Ha insistido en que este cambio "debería haberse producido hace tiempo" y ha asegurado que van a encarar "los problemas que ningún gobierno ha tenido las agallas de abordar".

"Eso es lo que votó la gente en 2016 [referéndum del Brexit] y en 2019 [elecciones generales de Reino Unido]", ha recalcado el primer ministro. "Vamos a arreglar la economía y reconstruir mejor", ha dicho, haciendo referencia a su nuevo lema estrella, "Build back better" (Reconstruir Mejor).

El líder tory ha asegurado que, de haber seguido en la Unión Europea, Reino Unido no podría haber formado la nueva alianza en materia de seguridad con Estados Unidos y Australia, AUKUS. También ha resaltado el acuerdo con EEUU para que acepte la carne de vacuno británica. "Build back beef", ha bromeado.

"Grandes oportunidades"

En las últimas semanas el Gobierno ha hecho hincapié en "controlar la inmigración" y presenta la alta demanda de mano de obra como una "oportunidad" para los británicos.

"El más de un millón de vacantes en el mercado laboral británico ofrece grandes oportunidades", dijo el secretario jefe del Tesoro, Simon Clarke, la semana pasada. Este martes, la ministra de Interior, Priti Patel, comunicó el endurecimiento de las condiciones para obtener el estatus de refugiado o entrar de manera irregular en Reino Unido, ante los vítores de los militantes del Partido Conservador.

Sin embargo, ante la escasez de transportistas y el desabastecimiento de las gasolineras, el Ejecutivo anunció este domingo que los 300 visados temporales a conductores de camiones cisterna de la Unión Europea se ampliaban hasta el 31 marzo de 2022. Hasta este martes, solo 127 los habían solicitado. Mientras, unos 200 militares del Ejército británico han empezado este lunes a transportar combustible a las gasolineras para paliar el desabastecimiento.

El Gobierno también ha ofrecido 4.700 visados temporales para transportistas de alimentos hasta finales de febrero y 5.500 permisos a trabajadores avícolas hasta el 24 de diciembre, de cara a la campaña navideña.