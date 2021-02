El presidente de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dimite tras su comentario machista

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el japonés Yoshiro Mori, ha anunciado su dimisión tras la polémica desatada por sus comentarios machistas de la semana pasada durante una reunión de la cúpula del citado organismo. Afirmó que aumentar la cuota femenina en el Comité Olímpico haría necesario regular el turno de palabra en las reuniones: "Si no, no terminaríamos nunca"

"Dimitiré de la posición de presidente del comité", ha dicho Mori durante su intervención en la reunión celebrada este viernes en Tokio y cuya primera parte estuvo abierta a los medios.

El ex primer ministro nipón, de 83 años, hizo este anuncio en el encuentro de los miembros del consejo y la junta ejecutiva del órgano a cargo de Tokio 2020, convocado para discutir las consecuencias de los comentarios de Mori y en el que también se espera una decisión sobre su sucesor.

"Mis declaraciones inapropiadas han causado mucho caos", admitió Mori, quien volvió a expresar sus "profundas disculpas" al comité organizador y a la sociedad en su conjunto, como ya hiciera la semana pasada tras salir a la luz sus comentarios sexistas realizados el pasado miércoles.

"Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o, si no, no terminaremos nunca", dijo entonces Mori durante una junta del Comité Olímpico de Japón donde se discutía el aumento del número de mujeres miembros del 20 % al 40 %. Desde ese momento no han cesado las críticas provenientes de diversos sectores del mundo de la política y del deporte, tanto de dentro como de fuera de Japón, entre ellas las del Comité Olímpico Internacional, que tachó sus palabras de "absolutamente inapropiadas" y "en contradicción" con los principios de este organismo.

"Lo importante es que los Juegos se celebren como está previsto", ha subrayado Mori al presentar su renuncia al cargo. El hasta ahora máximo responsable de Tokio 2020 ha afirmado que su intención "no fue menospreciar a las mujeres" al hacer esas declaraciones: "He trabajado mucho para que las mujeres sean muy escuchadas, más que los hombres", ha dicho Mori, que también ha hablado de los "esfuerzos" que ha realizado durante su carrera para integrar a más mujeres en los movimientos olímpico y paralímpico.

La cúpula de Tokio 2020 continuará reunida este viernes con el cometido principal de designar a un sucesor para Mori, un cargo para el cual se contemplan candidatos como el actual responsable de la Villa Olímpica de Tokio, Saburo Kawabuchi, o la ministra a cargo de los JJOO, Seiko Hashimoto, según recogen los medios nipones.