La reina de la fiesta gracias a TikTok

"Si tu nombre es Marissa, por favor, escucha: acabo de oír a algunos de tus amigos decir que estaban eligiendo deliberadamente que su fiesta de cumpleaños coincida con el fin de semana que tu estás fuera de la ciudad para que no puedas ir. TikTok ayúdame a encontrar a Marissa", dijo el usuario @drewbdoobdoo a sus seguidores.

TikTok hizo su magia y entre las más de 14 millones de personas que vieron su video estaba Marissa Meizz. Decenas de personas le habían enviado el vídeo y su instinto le decía que su grupo de amigos podría haber hecho algo así. Marissa decidió contestar. "Quiero saber dónde viste a estas personas, porque si fue en mi barrio, seguro que soy yo... si se trata de mí, voy a necesitar nuevos amigos", respondió en otro vídeo.

La respuesta fue vista por 6,4 millones de usuarios y entre los más de 5.000 comentarios había gente que le decía: "Olvida a esos amigos, yo seré tu amigo". Esa misma noche, cuando intentaba contestar a todo el apoyo que estaba recibiendo, se dio cuenta de que le valía la pena dejar a un lado a esos "tres o cuatro" amigos hipócritas y cambiarlos por "millones de amigos por todo el mundo". Así surgió No More Lonely Friends (No más amigos solitarios), una plataforma que hace quedadas por todo el mundo para que la gente haga amigos en su ciudad.

"He estado en 10 estados diferentes y tengo eventos planeados hasta el final del año. Es genial poder conocer a personas de todo el país y tener amigos en cada estado, es un sueño hecho realidad. Ahora no me voy a tener que quedar en un hotel (si viajo)", dijo entre risas Meizz, desde Central Park, punto de encuentro para su último evento.

El plan de esta joven de 23 años, que se mudó a Nueva York el noviembre pasado, es recorrer la costa Este de Estados Unidos este otoño y durante el invierno ir a la costa Oeste y Australia para poder seguir haciendo eventos en exteriores.

"Este es ahora mi trabajo a tiempo completo. Antes me encargaba del vestuario y la producción para cine y televisión", dice Marissa a elDiario.es. Los eventos cuentan con patrocinadores, también venden artículos de promoción de la organización y ella tiene 262.500 seguidores en TikTok y 37.700 en Instagram.

Pandemia y redes sociales

Para Meizz, la clave del éxito de su organización está en la reapertura tras un año de restricciones por la pandemia y en el gran impacto que tienen las redes sociales en la generación Z.

"Todas estas personas pasaron por más de un año de aislamiento y ahora están viendo cómo vuelve la socialización. Hemos vuelto a hablar con la gente, a quedar con ellos. Yo dejé de estar en contacto con muchos amigos durante la pandemia. Esto es un empuje adicional, para conocer a gente", dice ahora Meizz, quien a través de su organización ha conocido a su compañero de piso y a todo su círculo de amigos actual.

Sentado a la sombra de un árbol junto a tres chicas de Texas que acaba de conocer, Aries King cuenta que es el tercer evento en el que participa. "Me mudé a Nueva York en junio y así es como he podido hacer amigos. Sinceramente, ha sido genial. Ahora tengo un grupo de chat con personas con la que puedo pasar el rato", dice el joven y detalla que con algunos de la treintena de participantes de ese grupo ha ido de compras a tiendas de segunda mano y hasta a fiestas en sus casas.

En busca de amigos

Haberse mudado hace poco parece ser uno de los denominadores comunes entre muchos de los asistentes.

Hemank Lamba, que también es nuevo en la ciudad, apunta que es muy difícil hacer amigos en Nueva York, sobre todo, con la pandemia de fondo. "Estos eventos que proporcionan un espacio seguro y al aire libre son bastante buenos para conocer a gente". Por su parte, Nina Gardner, quien ha seguido la historia de Meizz en Instagram y se mudó a la ciudad este verano, dice que es más fácil hacer amigos en eventos de este tipo que saliendo a bares, ya que a las fiestas suelen ir con un grupo de amigos y no solos.

Otra vía para conocer amigos es en plataformas online, como le pasó a Nicholas Nestor hace una década cuando decidió mandarle un mensaje privado a una usuaria de Twitter tras coincidir con ella en un tuit sobre videojuegos: "Nos conocimos en persona hace tres años porque ella vive en California y este noviembre voy a ir a su boda", dice. El neoyorquino destaca que también conoce a gente mediante aplicaciones para ligar: "Voy a ver a alguien esta noche, después de la quedada, por Bumble, vamos a ir a ver una obra de teatro".