La relatora especial de la ONU para Palestina pide a España “pasar de las palabras a lo hechos” y apoyar la demanda de Sudáfrica contra Israel

“De las palabras a los hechos”. Es el mensaje que ha trasladado la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en sus reuniones con el Gobierno español. “Tomar medidas es una cuestión de coherencia. Si el Gobierno español quiere apoyar de verdad el derecho internacional y ayudar a lograr estabilidad en la región, debe actuar: los primeros pasos deben ser detener tanto la compra como la venta de armas y apoyar la solicitud de Sudáfrica ante la Corte Internacional. He transmitido esto al señor [José Manuel Albares] y a otros altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores”.

Albanese, que se encuentra en España invitada por el eurodiputado de IU, Manu Pineda, se ha reunido este viernes con Exteriores, después de haber estado el jueves con la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz: el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la de Infancia y Juventud, Sira Rego. Tanto Díaz como Bustinduy y Rego han mostrado posiciones más firmes contra Israel y en defensa del pueblo palestino que lleva más de 100 días sufriendo los bombardeos en Gaza –ya van casi 25.000 muertos– que la parte socialista del Gobierno: Díaz se ha reunido con la embajadora de Sudáfrica en España, por ejemplo, y Rego participó el jueves en un acto por Gaza con Albanese y el eurodiputado Pineda.

Pero no sólo en eso hay diferencias entre la parte socialista del Gobierno y Sumar, así como con la izquierda parlamentaria –Podemos, ERC y Bildu–. También está abierta la cuestión de la participación española en la misión comandada por EEUU en el Mar Rojo contra los hutíes, que están boicoteando la ruta marítima a los aliados de Israel. España está rechazando la posibilidad de mandar buques, pero Pedro Sánchez sí abrió la puerta a enviar oficiales de enlace como también ha pedido Estados Unidos, lo cual supondría una muestra de apoyo político a la misión militar.

“Durante mi visita a España me he reunido con varios ministerios y he transmitido la necesidad de que el gobierno y el presidente [Pedro] Sánchez tomen medidas concretas”, ha dicho Albanese tras su reunión en Exteriores: “Valoro positivamente la postura mantenida al inicio sobre el terror que se vive en Gaza. Pero también les transmití a todos ellos la urgencia de pasar de las palabras a los hechos. Adoptando medidas concretas para poner fin a la masacre en Gaza. Si el gobierno español, que tiene capacidad, tomase acciones claras podría ser el gobierno más popular de toda Europa; un continente donde millones de personas se están movilizando exigiendo un alto el fuego inmediato ante la indiferencia de sus gobiernos”.

Albanese también ha declarado: “Comparto la decisión de España de acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, lo cual sería acatamiento y no apoyo, ya que las decisiones de la CIJ son vinculantes, pero ¿por qué no unirse al proceso como han hecho otros Estados? Son ya 56 años de ocupación que se han utilizado como vehículo de colonización y han impuesto un sistema apartheid. Las palabras no son suficientes”.

La posición de Albanese, por tanto, se basa en la convicción de que hay que intervenir cuando existe una sospecha de genocidio hay que intervenir y, por tanto, debe darse apoyo a Sudáfrica; que debe conseguirse un alto el fuego y un embargo sobre la venta de armas.