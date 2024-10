Robles reconoce contratos con la industria militar israelí para reparación de piezas y dice que se han congelado las compras de armas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que ya no se compran armas a Israel. Pero reconoce que siguen existiendo tratos con la industria armamentística israelí para la reparación de piezas, según la respuesta dirigida al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en una carta adelantada por El País y confirmada después por elDiario.es.

A falta de mayor concreción de la afirmación de Robles de que no se están importando ya armas desde Israel, unido a la afirmación de Pedro Sánchez de que no se están firmando ventas de armas a Tel Aviv desde el pasado 7 de octubre de 2023, España estaría aplicando de facto un embargo de armas a Israel, si bien no de manera formal ni integral –sigue habiendo tratos con la industria–.

Es la primera vez que el Gobierno afirma que se han suspendido las compras de armas a Israel, tal y como lo hace Robles en su respuesta a Sumar, si bien Robles no concreta en su carta a Bustinduy desde cuándo se ha producido esa congelación de compras de armas.

Lo que sí reconoce Robles, en la línea de lo reclamado por Bustinduy –en cuya carta a Defensa pedía la rescisión inmediata de los últimos contratos de compra que España mantiene con la industria militar israelí sin mencionar específicamente la compra de armas–, es que hay contratos vigentes, según ella, para la reparación de piezas de material militar comprado previamente a Israel.

Más de mil millones en compras a Israel

De acuerdo con un informe de este verano, España ha estado importando armas de Israel y adjudicando contratos públicos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales en España después del inicio del genocidio en Gaza.

Además, también siguió enviando armamento a Israel tras el 7 de octubre. Así lo detallaba en un informe el Centre Delàs de Estudios por la Paz, al que tuvo acceso elDiario.es antes de su publicación. En él, los investigadores destacaban que el valor de estos contratos públicos es de 1.027 millones de euros desde octubre de 2023, y que, “a pesar de la extrema gravedad de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, las relaciones militares de España con Israel no se han alterado de manera sustancial a partir del 7 de octubre”.

Desde el inicio de la masacre en Gaza, España no había suspendido las importaciones de material militar de Israel hasta la comunicación de este miércoles de Robles, que no explica desde cuándo.

Además, ha seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, entre ellas la primera y la tercera del sector en Israel: Elbit Systems y Rafael (PAP Tecnos es su filial en España). Rafael es una compañía pública israelí. Elbit es privada, pero tiene un vínculo muy estrecho y altamente estratégico con las Fuerzas Armadas de Israel. Ambas “son las más lucradas por las operaciones militares en la Franja de Gaza, donde han probado y utilizado frecuentemente los mismos productos que ofrecen a las fuerzas armadas españolas”, señala el Centre Dèlas.

Entre esos contratos concedidos por España a empresas militares israelíes -o a sus filiales en territorio español- destacan la adquisición del sistema de lanzacohetes SILAM (consorcio con Elbit) o los misiles SPIKE (PAP Tecnos, filial de Rafael), ambos publicitados como “probados en combate”, es decir en los territorios palestinos.

Las compañías de sistemas de armas de Israel “son las principales empresas militares promotoras y facilitadoras de la ocupación de los territorios palestinos”, según muestran varios informes a lo largo de los últimos años. Por ello, las adquisiciones de armamento israelí “fomentan la viabilidad de la industria de defensa de dicho país y también favorecen la militarización y la ocupación militar de Palestina”, advierte el Centre Dèlas.