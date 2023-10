Sánchez se suma al llamamiento del secretario general de la ONU para un alto el fuego humanitario entre Israel y Hamás

“Nada puede justificar el asalto de Hamás, que aterrorizaron a los civiles israelíes. Esos horribles ataques no pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino”. Son las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, en la cumbre por la paz de El Cairo que ha organizado Egipto, en la que los dirigentes árabes han clamado contra los ataques a la población civil, han denunciado la vulneración del derecho internacional por parte de Israel y han reclamado el cese de las hostilidades. También lo ha hecho Guterres, que ha pedido un alto el fuego humanitario inmediato al que se ha sumado Pedro Sánchez. Hasta ahora la UE ha evitado dar ese paso y se limita a reclamar que la respuesta de Israel sea acorde al derecho internacional.

Guterres visitó el paso paso de Rafah este viernes para presenciar una “catástrofe humanitaria en tiempo real”. En aquel momento, los camiones con ayuda humanitaria estaban parados a un lado del muro mientras al otro más de dos millones de personas sobreviven sin agua, electricidad, alimentos y combustible, según el mismo ha relatado. “Los camiones en un lado, estómagos vacio es en la otra”, ha expresado. Algunos de esos camiones han comenzado a cruzar hacia Gaza este sábado a primera hora.

El secretario general de la ONU ha defendido la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza y ha exigido la inmediata liberación de los rehenes, al tiempo que ha apostado por incrementar los esfuerzos para evitar la escalada de violencia en la región. El temor es que la invasión de la Franja de Gaza por parte de Israel provoque un conflicto en el norte de ese país con Hezbollah en el que pueda participar Irán escalando el conflicto.

Guterres ha recordado que se debe respetar el derecho humanitario y la Convención de Ginebra tras hacer alusión al “castigo colectivo” al pueblo parlestino. A partir de ahí, ha reclamado un alto el fuego humanitario que permita aliviar la situación en la región.

“Lo que necesitamos hoy es proteger a todos los civiles. A los que se mantienen como rehenes y tienen que ser devueltos con sus familias y a los que están sufriendo el horror en Gaza. Y la única manera de conseguirlo es con más ayuda humanitaria y un alto el fuego humanitario”, ha afirmado Sánchez, que ha agregado que esa ayuda humanitaria debe ser “sostenible y de envergadura suficiente para responder a las necesidades de la población palestina” después de que Israel permita la entrada de sólo 20 camiones frente a los 100 que llegaban a Gaza antes de la guerra. “Al mismo tiempo –ha proseguido Sánchez– debemos esforzarnos por sentar las bases de dos estados, Israel y Palestina, que se respeten mutuamente y coexistan en seguridad y paz”.

La UE hasta ahora no ha reclamado el alto el fuego humanitario –la Eurocámara apostó por una “pausa humanitaria”–. Varias fuentes diplomáticas reconocían estos días que no tenía sentido reclamar un cese al tiempo que se apuesta por el derecho a la autodefensa de Israel, que es la línea marcada por los 27. Fuentes comunitarias apuntaban a la necesidad de esperar a la evolución de los acontecimientos y al desarrollo de su defensa por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu. La posición común establecida por los líderes elude señalar a Israel por crímenes de guerra. Quien sí ha apuntado a la vulneración del derecho internacional ha sido el alto representante, Josep Borrell.

Frente a los equilibrios de la UE, los dirigentes árabes han censurado la respuesta de Israel. “El mensaje del mundo árabe es claro: las vidas de los palestinos no valen menos que las israelíes. Nuestras vidas no valen menos que otras”, ha señalado el rey Abadalá II de Jordania tras recordar que “todas las vidas importan”. Así, ha asegurado que la reacción de Israel está suponiendo una violación “flagrante” del derecho internacional y ha enviado un recado a Occidente al recordar que “en cualquier parte bombardear y matar de hambre a la población civil [...] sería condenado”. “Se ha hecho recientemente en otro conflicto, pero no en Gaza”, ha reprochado en referencia a la guerra en Ucrania.

