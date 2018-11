La secretaria de Estado de Deportes británica dimite por un atraso en la limitación de las apuestas

La secretaria de Estado de Deporte y Sociedad Civil británica, Tracey Crouch, ha dimitido tras conocerse que el Gobierno retrasará la aplicación de una reducción de las apuestas máximas en las máquina de juego. La norma, impulsada por la diputada conservadora, establece que el tope pase de las 100 libras actuales (113 euros) a dos.

En la carta de renuncia que envió a la primera ministra británica, la también conservadora Theresa May, Crouch tachó de "injustificable" el retraso en la aplicación de la medida y aseguró que "no hay razón" para que esta legislación no comience a aplicarse antes de octubre de 2019.

It is with great sadness I have resigned from one of the best jobs in Government. Thank you so much for all the very kind messages of support I have received throughout the day. Politicians come and go but principles stay with us forever. pic.twitter.com/rD8bEbCQcK