Barack Obama rapea 'Lose Yourself' junto a Eminem en un mitin en Detroit

Barack Obama ha rapeado este martes el emblemático éxito de Eminem Lose Yourself ante una multitud en Detroit durante un mitin de campaña a favor de Kamala Harris.

En el acto participó también Eminem, que dijo a la multitud en su ciudad natal: “No creo que nadie quiera unos Estados Unidos en los que la gente esté preocupada por las represalias que pueda sufrir si da a conocer su opinión. Creo que la vicepresidenta Harris apoya un futuro para este país en el que se protejan y defiendan estas libertades y muchas otras”.

“Tengo que decir que he dado muchos mítines, así que no suelo ponerme nervioso, pero al salir después de Eminem es diferente”, dijo Obama al inicio de su discurso antes de pasar a las primeras líneas de Lose Yourself: “I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom’s spaghetti, I’m nervous but on the surface I look calm and ready to drop bombs but I keep on forgetting” [noto las palmas de las manos sudorosas, las rodillas débiles, los brazos pesados, ya tengo vómito en el jersey, los espaguetis de mamá, estoy nervioso pero en apariencia parezco tranquilo y listo para soltar bombas, pero se me olvida].

Obama bromeó diciendo que pensaba que Eminem actuaría y que él sería una estrella invitada, añadiendo: “Me encanta Eminem”.

Al ex presidente le gusta mucho la música y comparte sus canciones favoritas dos veces al año en publicaciones oficiales en sus redes sociales. La selección de Summer 2024 incluía canciones de nombres del pop contemporáneo como Beyoncé, Tyla y Rema, junto a temas más antiguos de Nick Drake, las Supremes y el músico de jazz Pharoah Sanders.

Obama continuó atacando a Donald Trump en su discurso, recordando cómo Trump expresó dudas sobre los resultados de las elecciones en 2020. “Como Donald Trump estaba dispuesto a difundir mentiras sobre el fraude electoral en Michigan, los manifestantes bajaron, golpearon los cristales y gritaron: 'Déjennos entrar. Detened el recuento'. Dentro había trabajadores electorales intimidados... todo porque Donald Trump no podía aceptar perder... no hay absolutamente ninguna prueba de que este hombre piense en nadie más que en sí mismo”.

Cuestionó la aptitud mental de Trump para el papel de presidente, diciendo: “Sería preocupante si tu abuelo estuviera actuando así, pero esto viene de alguien que quiere poder sin control”.

También hizo referencia al acto electoral de Trump a principios de esta semana, en la que trabajó en la cocina y el mostrador de un McDonald's que estaba cerrado al público. Harris trabajó en McDonald's cuando estaba en la universidad para pagar sus gastos, recordó Obama. “No pretendía hacer que trabajaba en McDonald's cuando estaba cerrado”.

Tim Walz, que también intervino en el mitin, denunció la maniobra como “cosplaying... Pedidos falsos para clientes falsos”. También apeló a la libertad de expresión, diciendo que Trump estaba “hablando de enviar a los militares contra la gente que no le apoya. Está dando nombres”.