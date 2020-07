El congresista que insultó a Ocasio-Cortez es despedido la ONG cristiana a la que pertenecía

La organización cristiana Bread for the World, cuyo objetivo es erradicar el hambre, ha solicitado la renuncia del congresista republicano Ted Yoho de su junta directiva después de lo que ellos mismos llamaron un "ataque verbal" contra Alexandria Ocasio-Cortez.

Ocasio-Cortez responde a los insultos machistas de un congresista

La congresista demócrata Ocasio-Cortez denunció que el republicano Ted Yoho la llamó "desagradable, loca y peligrosa" mientras le respondía durante un enfrentamiento el lunes pasado en los escalones del Capitolio. Yoho sostuvo que no usó las palabras citadas, aunque un periodista que presenció el incidente confirmó los hechos tal como se describieron.

Debido a ello, Bread for the World emitió un comunicado este sábado donde decían que su junta directiva se había reunido con Yoho para pedir su renuncia "como una acción que reafirma nuestro compromiso de unirnos a mujeres y personas de color, a nivel nacional y mundial, a medida que continúan guiándonos a un mundo más racialmente inclusivo y equitativo ".

"Como una organización cristiana comprometida con la erradicación del hambre y la pobreza a través de políticas públicas acertadas, Bread for the World defiende los valores de respeto, dignidad y compasión a los que Jesús nos llama al involucrar a quienes toman decisiones de todo el espectro político", decían en el texto ."Creemos que las recientes acciones y palabras del representante Ted Yoho, como se informan en los medios, no reflejan los estándares éticos que se esperan de los miembros de nuestra junta directiva". Un portavoz Yoho fue contactado por correo electrónico, pero por ahora no ha realizado declaraciones al respecto.

En un discurso extraordinario en la Cámara el jueves, Ocasio-Cortez ofreció un relato del incidente e hizo referencia a una cultura sexista basada en "aceptar la violencia y el lenguaje violento contra las mujeres", declaraciones a las que más de una docena de compañeros se unieron en lo que señalan como un comportamiento masculino demasiado común. Sin embargo, Yoho describió el encuentro como una breve discusión de política y dijo que "nadie fue acosado, intimidado o atacado", aunque sí que lamentó su "manera abrupta".