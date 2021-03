¿Quién paga el bloqueo del canal de Suez? No está claro y por eso se avecinan años de batalla legal

Tras una semana bloqueando el canal de Suez, el portacontenedores Ever Given ha vuelto a mover su mole de 220.000 toneladas por la esencial vía marítima y es muy posible que ahora se convierta en el centro de una larga batalla para determinar a quién le corresponde pagar por el rescate, los daños y las pérdidas generadas.

El buque de 400 metros de eslora estuvo encallado una semana en las orillas del canal de Suez, provocando pérdidas comerciales estimadas en unos 8.000 millones de euros por día debido a los barcos atascados a ambos lados. Para el canal, las pérdidas podrían llegar a 12,8 millones de euros por día.

"Conseguimos reflotar el barco en un tiempo récord, en cualquier otro lugar del mundo una crisis así habría tardado tres meses en resolverse", dijo Osama Rabie, director de la Autoridad del Canal de de Suez (SCA, por sus siglas en inglés). Pero es probable que las preguntas sobre quién pagará las consecuencias financieras de la crisis enreden durante años a investigadores y aseguradoras.

Con el barco anclado en el cercano Gran Lago Amargo, los investigadores subieron el martes a bordo para encontrar respuestas sobre la causa del encallamiento y determinar las responsabilidades finales.

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la empresa operadora del Ever Given, ha responsabilizado una y otra vez a los fuertes vientos. "Las primeras investigaciones descartan cualquier fallo mecánico o de motor como causa del encallamiento", aseguró la BSM. Los analistas señalan el "efecto vela" de los contenedores estibados en la parte superior de un gran buque, más susceptibles a los fuertes vientos.

Otros discrepan y argumentan que el Ever Given perdió potencia. En un primer momento, la SCA dijo que el barco había perdido el mando en medio de fuertes vientos y de una tormenta de polvo, aunque Osama Rabie dijo después que la culpa podría ser de "errores técnicos o humanos".

La japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del Ever Given, pidió disculpas por el "tremendo problema" causado a otros barcos atascados en el canal.

Cientos de millones de euros en juego

Según Sal Mercogliano, antiguo marino mercante, historiador marítimo y profesor asociado de la Universidad de Campbell (Carolina del Norte), las contradicciones entre los informes con las razones del encallamiento tienen que ver con la determinación del responsable final.

"Si se trató de un error mecánico o humano, entonces de repente BSM y [el operador taiwanés] Evergreen Marine se convierten en responsables", dice. "Pero si había peligro de viento, los pilotos marítimos no deberían haber dejado entrar al Ever Given en el canal, eso es responsabilidad de los pilotos: hay que recordar que solo llevaba unas cinco millas en el canal cuando ocurrió esto, acababa de empezar su viaje".

Pero las normas de funcionamiento de la SCA establecen que los buques son "totalmente responsables" de cualquier daño, a menos que los operadores del barco puedan demostrar que se produjo un accidente.

Según James Davey, del Instituto de Derecho Marítimo de la Universidad de Southampton, hay cinco áreas posibles de litigio: daños al buque; daños a su carga; coste de la operación de reflotamiento y salvamento; pérdidas financieras ocasionadas a la SCA (incluidos daños al canal); y pérdidas para los otros buques retrasados. "Probablemente el coste de reflotamiento y salvamento será enorme", dice. También, que lo más normal sería repartirlo entre las aseguradoras del barco y de la carga. Luego está la cuestión, extremadamente cara, de la factura por los daños en el propio canal. "Como hay cientos de millones en juego, determinar eso llevará mucho tiempo", dice.

El bufete de abogados Clyde & Co calculó que el valor del Ever Given podría ascender a unos 94 millones de euros y el valor de la carga a otros 425 millones. "Este caso podría ser el rescate más caro por un siniestro de portacontenedores hasta la fecha", dice.

Según Jamil Sayegh, un antiguo capitán de barco que ahora trabaja para la agencia Lloyd's en Beirut, es poco probable que el capitán del Ever Given tenga que enfrentarse a responsabilidades penales, pero podría suceder si se descubre que hubo negligencia. El futuro del Ever Given será uno de complicadas batallas legales superpuestas, donde en cada uno de los 20.000 contenedores a bordo del buque podría haber implicadas hasta ocho o nueve partes, además de los 8.200 millones de euros de carga en los 300 barcos retrasados por su culpa. La agencia Fitch Ratings lo llama “evento de grandes pérdidas para las aseguradoras".

Para Sayegh, el encallamiento se convertirá en un caso de estudio. "Habrá muchos litigios", dice. Se espera que la mayor parte de las reclamaciones de terceros vayan contra la aseguradora del Ever Given y la aseguradora marítima UK Protection and Indemnity Club, que esta semana anunció que "todas las reclamaciones válidas serán estudiadas a su debido tiempo por el propietario del buque, el UK Club y sus asesores jurídicos". Pueden ser decenas de miles de millones y años de litigios. A la empresa "le esperan años de mucho trabajo”, dice Sayegh. “Lo mismo que a los abogados marítimos".

Traducido por Francisco de Zárate