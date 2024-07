Sube la presión sobre Biden: quiénes son los demócratas que han pedido su retirada de la carrera presidencial

Después de que el desastroso primer debate contra Donald Trump avivara las dudas sobre la idoneidad de Joe Biden para el cargo y sobre su edad, una veintena de congresistas del Partido Demócrata han pedido al presidente que renuncie a ser el candidato en las elecciones de noviembre.

Biden ha contraatacado con fuerza. En la cadena MSNBC afirmó que “las élites del partido” estaban detrás de las peticiones para su renuncia. También ha argumentado que los votantes reales están con él y desafiado a los escépticos dentro de su propio partido. “Que se presenten contra mí. Adelante. Que se presenten a la presidencia y me enfrenten en la convención”, dijo.

Aunque nadie ha llegado tan lejos como para anunciar un enfrentamiento en la convención de los demócratas, un número cada vez mayor de cargos electos del partido ha pedido públicamente a Biden que se retire. Según distintas informaciones, también ha habido peticiones en privado y han aparecido nombres de figuras prominentes del bando demócrata como el expresidente Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Lloyd Doggett (Texas)

El veterano congresista por Texas Lloyd Doggett fue el primero en salir a la palestra el 2 de julio: “A diferencia de [Donald] Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no consigo mismo. Reconociendo eso, mi esperanza es que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente le pido que lo haga”.

Raúl Grijalva (Arizona)

Como veterano congresista de un estado disputado, el progresista Raúl Grijalva, de 76 años, es un hombre de influencia dentro del partido. “Lo que [Biden] tiene que hacer es asumir la responsabilidad de mantener ese escaño, y parte de esa responsabilidad es salir de esta carrera”, dijo al New York Times tras las declaraciones de Doggett. “Tenemos que ganar esta carrera, y tenemos que mantener la Cámara y el Senado”, añadió. Si no es así, explicó, “se irían por la alcantarilla” los logros alcanzados por el partido durante la presidencia de Biden.

Seth Moulton (Massachusetts)

El congresista y exmarine Seth Moulton compitió brevemente con Biden durante la carrera de 2020 por la nominación presidencial. “El presidente Biden ha prestado un servicio enorme a nuestro país, pero ha llegado el momento de que siga los pasos de uno de nuestros padres fundadores, George Washington, y se haga a un lado para permitir el surgimiento de nuevos líderes”, dijo a una emisora de radio de Boston. Después de eso, volvió a pedir la retirada de Biden citando el “desastre” del debate.

Mike Quigley (Illinois)

“En declaraciones a la MSNBC el 5 de julio, Quigley, el congresista por Illinois, dijo: ”Señor Presidente, su legado está establecido. Tenemos con usted la mayor deuda de gratitud. Lo único que puede hacer ahora para consolidarlo para siempre y evitar una catástrofe total es dimitir y dejar que lo haga otro“.

Angie Craig (Minnesota)

“Teniendo en cuenta lo que le vi y oí del presidente durante el debate en Atlanta de la semana pasada, unido a la falta de una reacción enérgica del propio presidente tras ese debate... No creo que el presidente pueda hacer una campaña eficaz y ganar contra Donald Trump; por eso pido respetuosamente al presidente Biden que se haga a un lado como aspirante Demócrata a un segundo mandato como presidente y permita dar un paso al frente a una generación nueva de líderes”, dijo el 6 de julio la congresista por Minnesota Angie Craig.

Adam Smith (Washington)

Adam Smith es el demócrata de más rango dentro del Comité de las Fuerzas Armadas en la Cámara de Representantes. El 8 de julio dijo que el candidato a la presidencia del Partido Demócrata tenía que ser alguien capaz de exponer sus argumentos ante el pueblo estadounidense de forma clara, articulada y firme. “Está claro que el presidente Biden ya no es capaz de llevar esa carga”, dijo en la cadena CNN. Smith también dice haber “suplicado” a Biden que “dé un paso atrás, fijarse en lo que es mejor para el partido; fijarse en lo que es mejor para el país”.

Mikie Sherrill (Nueva Jersey)

Lo que estaba en juego con una segunda presidencia de Trump era demasiado importante como para quedarse callada, dijo la congresista por Nueva Jersey Mikie Sherrill en un comunicado difundido el 9 de julio. “Sé que el presidente Biden y su equipo han sido unos auténticos servidores públicos, y que en sus consideraciones han puesto en primer lugar al país y la salvaguarda de la democracia”, dijo. “Porque sé que al presidente Biden le preocupa profundamente el futuro de nuestro país, le pido que declare que no se va a presentar a la reelección, y que nos ayude liderando el proceso para la elección de un nuevo candidato”.

Pat Ryan (Nueva York)

El congresista neoyorquino, que se enfrenta a una dura pugna por la reelección en noviembre, declaró al New York Times el 10 de julio que Biden debería echarse a un lado: “Haría un flaco favor si dijera que es el mejor candidato para este otoño”. “Por el bien de nuestro país, por mis dos hijos pequeños, le pido a Joe Biden que en las próximas elecciones se haga a un lado y cumpla con la promesa de ser un puente para la nueva generación de líderes”, añadió. “Espero de verdad, de todo corazón, que me escuche”.

Peter Welch (Vermont)

El 10 de julio, el senador por Vermont Peter Welch fue el primer demócrata del Senado en pedir públicamente a Biden que se retirara de la elección: “Lo que está en juego no podría ser más importante”, escribió en una columna de opinión de The Washington Post en la que explicaba su preocupación. “Entiendo por qué el presidente Biden quiere presentarse. Nos salvó de Donald Trump una vez y quiere repetirlo. Pero tiene que reconsiderar si él es el mejor candidato para hacerlo. En mi opinión, no lo es. Por el bien del país, pido al presidente Biden que se retire de la carrera”.

Earl Blumenauer (Oregón)

El veterano progresista Earl Blumenauer tendrá 76 años cuando se jubile este año. El 10 de julio pidió a Biden que se retirara: “Ningún presidente ha cosechado más logros que el presidente Joe Biden y en circunstancias más duras ... [Pero] esto no va de prolongar su presidencia, sino de proteger la democracia. Esta es una decisión del presidente y de la primera dama, pero confío en que lleguen a la misma conclusión que otros y yo hemos llegado: el presidente Biden no debe ser el candidato demócrata a la presidencia”.

Hillary Scholten (Michigan)

El 11 de julio, la diputada por Michigan se unió a estas peticiones. Tras elogiar los logros del presidente, Scholten dijo que votaría a Biden si decidía presentarse, pero que sentía necesario pronunciarse porque los vecinos del tercer distrito electoral de Michigan la habían votado para “representarlos con integridad”. “Nuestro abanderado debe ser alguien que luche mañana, tarde y noche por nuestros derechos civiles y nuestros derechos de voto, y que una al mundo libre contra la creciente ola de autoritarismo”, dijo. “Durante mucho tiempo ese líder ha sido Joe Biden, pero ha llegado el momento de pasar la antorcha”.

Ed Case (Hawái)

Ed Case se unió el 11 de julio a otros miembros de la Cámara al pedirle a Biden que se hiciera a un lado. “Esto no tiene nada que ver con su carácter ni con su historial”, dijo en un comunicado. “Si fuera eso, no habría ninguna decisión que tomar. Esto es únicamente por el futuro, por la capacidad del presidente para continuar durante otro mandato de cuatro años en el cargo más difícil del mundo”.

Brad Schneider (Illinois)

El congresista Brad Schneider hizo su declaración el 11 de julio, cuando pidió a Biden “afianzar su legado” dando un paso al lado. “Nos enfrentamos a una elección dura: resignarnos a pasar estas elecciones rezando para que seamos capaces de defender nuestra democracia, o abrazar con entusiasmo una visión inspiradora de nuestro futuro, construyendo sobre los extraordinarios cimientos que el presidente Biden ha creado para nuestra nación en los últimos años”. Comparó la situación con la de George Washington, que optó por pasar la antorcha.

Greg Stanton (Arizona)

El 11 de julio, el congresista Greg Stanton se sumó a los llamamientos. “Uno de los jefes ejecutivos modernos más eficaces que ha tenido nuestro país”, dijo sobre Biden. No obstante, dijo, que una presidencia de Trump esté en juego es un precio demasiado alto para arriesgarse. “El Partido Demócrata tiene que tener a un candidato capaz de presentar eficazmente el caso contra Trump, y de generar en el pueblo estadounidense la confianza necesaria para gestionar los rigores del cargo más difícil del planeta durante los próximos cuatro años”.

Jim Himes (Connecticut)

Jim Himes es el demócrata de más alto rango dentro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Minutos después de que el 11 de julio Biden terminara la rueda de prensa sobre la OTAN, Himes difundió el siguiente comunicado. “Trabajar junto a él en los logros que le aseguran un legado notable en la historia de Estados Unidos ha sido el más alto honor de mi carrera”, decía. “Espero que siga poniendo en primer lugar a nuestro país como ha hecho a lo largo de toda una vida de servicio público, y que, tal y como prometió, deje paso a una nueva generación de líderes”.

Eric Sorensen (Illinois)

Eric Sorensen también hizo pública su declaración tras la rueda de prensa de Biden sobre la OTAN. “Es más importante que nunca que nuestros ciudadanos tengan un candidato a la presidencia que inspire una visión positiva a cada persona de este país”, dijo. “Todos los días renuevo mi compromiso con la gente del centro y del noroeste de Illinois. Creo que nuestros mejores días todavía no han llegado. Y hoy tengo la esperanza de que el presidente Biden dé un paso a un lado en la carrera por la presidencia”.

Scott Peters (California)

El comunicado del moderado Scott Peters también llegó tras la rueda de prensa de la OTAN. “Hoy pido al presidente Biden que se retire de la carrera por la presidencia. Hay mucho en juego y vamos perdiendo. Mi conciencia me exige que hable y que ponga la lealtad al país y a la democracia por delante del gran afecto y lealtad que tengo hacia el presidente y hacia los que están con él. Tenemos que encontrar en nuestro banquillo repleto de talento a un candidato capaz de derrotar a Donald Trump.

Brittany Pettersen (Colorado)

La congresista de los suburbios de Denver Brittany Pettersen estrena su primer mandato. En su declaración del 12 de julio dice que Biden es un “hombre bueno que ha servido a este país de manera fiel y leal”. Pero añade: “Joe Biden salvó a nuestro país una vez, y me uno a un número creciente de personas de mi distrito, y de todo el país, para pedirle que vuelva a hacerlo; por favor, pase la antorcha a uno de los muchos líderes demócratas y capaces que tenemos para darnos la mejor oportunidad de vencer a Donald Trump”.

Mike Levin (California)

El congresista Mike Levin emitió un comunicado el 12 de julio donde decía que Biden había sido un “líder excepcional”, lo que dificultaba declaraciones como la que iba a hacer a continuación. “Creo que ha llegado el momento de que el presidente Biden pase la antorcha; ante la incalculable amenaza que Donald Trump representa para las instituciones estadounidenses de libertad y democracia, debemos vencer”. Y añadió: “Es hora de seguir adelante. Con un nuevo líder. Juntos”.

Adam Schiff (California)

El atentado contra Donald Trump el sábado impuso una breve pausa en las peticiones para la retirada de Biden. Terminado ese lapso, Adam Schiff publicó un comunicado en el periódico Los Angeles Times para decir que había llegado el momento de que Biden “pasara la antorcha” a otro demócrata. “Una segunda presidencia de Trump socavará los cimientos de nuestra democracia, y tengo serias dudas sobre la capacidad del presidente de derrotar a Donald Trump en noviembre”, escribió.

Peticiones no públicas

Según varias informaciones, los tres congresistas demócratas de alto rango Nadler, Takano, y Morelle, se unieron a Smith en una llamada privada organizada la semana pasada por Hakeem Jeffries, que en la Cámara de Representantes lidera la minoría demócrata, para pedir la dimisión de Biden. Sin mencionar la necesidad de una dimisión, otras personas que participaron de esa llamada también expresaron sus preocupaciones.

El veterano Jerry Nadler es el demócrata de mayor rango dentro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Pero este martes en el Capitolio parecía haber dado marcha atrás con lo de pedir la retirada de Biden. “Como dijo el presidente, un 90% de los demócratas votó por él en las primarias y no hay nada más que hablar”, dijo a los periodistas.

Artículo traducido por Francisco de Zárate