Ucrania avanza varios kilómetros en una incursión sobre territorio ruso lanzada el martes

El martes, varias unidades terrestres entraron en territorio ruso cogiendo por sorpresa a Moscú. Aunque Ucrania no ha confirmado la autoría, los analistas sostienen que se trata de una operación planeada en Kiev.

“Se confirma el avance de hasta 10 kilómetros de fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk mientras continúan las operaciones mecanizadas en territorio ruso”, explicaba el miércoles el Institute for the Study of War, think tank con sede en Washington.

Imágenes geolocalizadas muestran el progreso de los blindados que, según el think tank, han penetrado dos líneas defensivas de Rusia. Varias de esas imágenes muestran también la toma de decenas de prisioneros rusos.

A consecuencia de los ataques han muerto cinco civiles y otros 31 han resultado heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de Rusia.

El analista Michael Kofman ha señalado que los próximos acontecimientos “dependerán de lo que Ucrania tenga disponible en la reserva para lanzar en la operación y cómo de rápido se organizará Rusia para contrarrestar”. “Yo trataría muchos de los mapas como especulativos porque los primeros días de una ofensiva suelen ser los más dinámicos”, escribía el experto en X.

Los sistemas de defensa antiaérea han derribado en las ultimas horas seis drones y 12 cohetes, según ha informado este jueves el gobernador en funciones de la región fronteriza con Ucrania, Alexéi Smirnov, quien ha decretado el estado de emergencia den la región para “paliar las consecuencias de la incursión de las fuerzas enemigas”.

Las autoridades locales han informado que desde el comienzo de la incursión varios miles de personas han abandonado la región y más de 600 fueron acogidas en albergues.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, cifró el miércoles en un millar los hombres que participaron en la incursión.

“La operación concluirá con la derrota aplastante del enemigo”, prometió el jefe militar en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien “calificó de provocación a gran escala” la mayor incursión ucraniana en territorio ruso desde el comienzo de la guerra.

El periodista Luke Harding sostiene que la operación pretende desviar fuerzas rusas de otras zonas, incluido Avdiivka, donde Ucrania está en problemas.

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha señalado este jueves que los aviones de guerra de fabricación estadounidense F-16 ya están en uso en el espacio aéreo del país.

“Los F-16 ya están en los cielos de Ucrania, y habrá más”, comunicó en su cuenta de la red social del jefe de Estado ucraniano al publicar un vídeo en el que se resumen los esfuerzos de su administración para hacerse con este tipo de sistemas de defensa occidentales.