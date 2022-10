La UE apunta a la Policía de la Moral iraní y endurece las sanciones por la muerte de Mahsa Amini y la represión

Más sanciones contra Irán por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía Moral del país, y la represión de las protestas que se han ido produciendo después. Así lo han decidido los 27 Gobiernos de la UE a propuesta del Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, y así ha sido publicado este lunes por al Diario Oficial de la UE, que incluye 11 personas sancionadas más, junto con cuatro entidades, entre ellas la llamada Policía de la Moral.

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha señalado: “Estamos dejando claro que estamos apuntando a los responsables que usan una fuerza brutal contra los ciudadanos, contra las mujeres, contra los hombres, contra los adolescentes, solo porque quieren vivir su vida como nosotros, en la libertad y en paz. Y, por lo tanto, tenemos un paquete de sanciones específico para sancionar a los responsables que no saben otra respuesta que la fuerza contra ciudadanos inocentes. Muchos, muchos sectores de la población no quieren nada más que lo que hacemos aquí como mujeres en Europa. Salir por la mañana como quieres, sin velo, como quieras, cantando y bailando por la noche. Por esto, las mujeres en Irán son golpeadas y, a veces, asesinadas. Y por eso este nuevo paquete de sanciones, que estamos lanzando ahora, hará que los responsables rindan cuentas. Esto significa que habrá una prohibición de entrada para los responsables de la muerte de muchas personas en Irán que no han hecho más que manifestarse por sus derechos humanos en las calles. Además, se congelarán los activos y si este régimen continúa golpeando a su gente de esta manera, habrá más paquetes de sanciones dirigidos a los responsables”.

“Definimos a los responsables de que personas, especialmente mujeres, que no hacían más que luchar por sus derechos, hayan muerto”, ha dicho la jefa de la diplomacia alemana: “Esto se aplica a los involucrados en la llamada Policía de la Moral, pero también afecta a los responsables en el terreno. Es un primer paquete de sanciones específico. Si esta violencia sigue así, entonces seguirán más”.

Mahsa Amini, de 22 años, murió el pasado 16 de septiembre tras ser detenida por la llamada Policía de la Moral en Teherán por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico. Las protestas por la muerte de la joven han ido variando, desde grandes protestas en las calles a movilizaciones en universidades y gestos de desobediencia por las calles, como es quitarse el velo. La Policía ha reprimido las movilizaciones con el uso de porras, gases lacrimógenos, cañones de agua y, según la ONU, munición real.

La televisión estatal iraní afirmó que 41 personas han fallecido, pero la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, eleva la cifra a 92.

De acuerdo con el Diario Oficial de la UE, “la Policía de la Moral forma parte de la Fuerza Disciplinaria de Irán y es una unidad policial especial responsable de hacer cumplir el estricto código de vestimenta a que están sometidas las mujeres, que incluye la obligación del uso del velo. La Policía de la Moral ha hecho un uso ilícito de la fuerza contra las mujeres por no cumplir las leyes iraníes sobre el hiyab y es responsable de violencia sexual y por motivos de género, detenciones y arrestos arbitrarios, violencia excesiva y torturas”.

“El 13 de septiembre de 2022”, relata el Diario Oficial, “la Policía de la Moral detuvo arbitrariamente en Teherán a Mahsa Amini, de 22 años, supuestamente por llevar incorrectamente puesto el hiyab. A continuación, fue trasladada a la sede de la Policía de la moral para recibir una 'clase de educación y orientación'. Según informes y testigos fiables, mientras estaba bajo custodia policial fue brutalmente golpeada y maltratada, lo que provocó su hospitalización y su posterior muerte el 16 de septiembre de 2022. El comportamiento abusivo de la Policía de la Moral no se limita a ese incidente y está ampliamente documentado. Por lo tanto, la Policía de la moral es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Irán”.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha explicado al inicio de la reunión que “las sanciones de hoy a Irán están relacionadas con la represión contra los manifestantes”, en medio del debate sobre si los drones que está usando Rusia para bombardear Ucrania son iraníes, y qué consecuencias podría tener eso, así como en las negociaciones sobre las capacidades nucleares iraníes dentro del tratado JCPOA.

Jeppe Kofod, ministro danés de Exteriores, afirmaba: “Es importante que Irán cumpla con todos sus compromisos, y nosotros cumpliremos con los nuestros. Pero por lo que podemos ver ahora, los drones iraníes aparentemente se usan para atacar en el centro de Kiev. Esta es una atrocidad que debemos abordar. Vemos que el propio Irán, los líderes en Irán, está tomando medidas enérgicas contra su propia población de una manera inhumana y en contra de todas las normas y reglas. Y debemos reaccionar a eso. Y luego, por supuesto, Irán tiene que cumplir con sus obligaciones bajo el JCPOA, queremos evitar que Irán se convierta en una potencia con armas nucleares”.

El ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, explicaba: “Los dirigentes de Irán tienen que mirar el calendario y ver que estamos en 2022. La gente ya no quiere estar encerrada, quiere respirar, sobre todo los jóvenes, las mujeres. Y la Unión Europea es, por supuesto, un modelo a seguir en Irán, damos esperanza a la gente. Y, por supuesto, las opciones que tenemos son algo limitadas. Hemos añadido 11 personas a la lista. No son los terroristas los que están protestando y tomando las calles. Y este régimen puede haber funcionado durante los últimos 40 años, pero ahora ya no funciona. Y el acuerdo nuclear, dadas las circunstancias, no creo que podamos volver a encarrilarlo en este momento”.