Un youtuber, activistas antifascistas y un general homófobo: algunas de las nuevas caras del Parlamento Europeo

En el Parlamento Europeo se sentarán esta legislatura 720 eurodiputados. La Cámara que representa a 360 millones de personas suele caracterizarse por dar cabida a un variado perfil de representantes. Hacemos una selección de ocho que han llamado la atención en la campaña electoral o por su llegada a Bruselas: desde activistas —antifascistas o por los derechos de la privacidad en el mundo digital— hasta un 'youtuber' que tiene más seguidores que habitantes su país pasando por una española que representará a Holanda en la Eurocámara.

Carola Rackete. Esta ingeniera de 35 años se dio a conocer cuando, como capitana del barco de rescate de la ONG Sea Watch, en junio de 2019, desafió la prohibición impuesta por el entonces ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, de atracar en el puerto de Lampedusa. Entonces, tras romper el bloqueo desembarcando en un puerto seguro a las 42 personas rescatadas en el Mediterráneo, se convirtió en un símbolo de la lucha contra las políticas migratorias del Gobierno italiano y, también, de una Europa centrada en impedir las llegadas por mar.

Detenida durante unos días y acusada de favorecer la inmigración irregular, salió libre de todas las acusaciones cuando los jueces italianos archivaron el caso dos años más tarde, subrayando que “había actuado cumpliendo con su deber”. Una victoria moral para la activista que en los últimos años se ha dedicado a la lucha contra el cambio climático. Su última misión ha sido tratar de rescatar a Die Linke, el partido por el que se presentó y fue elegida en el Parlamento europeo. El objetivo era y es frenar a la extrema derecha, como dejó claro en una entrevista con The Guardian: “¿Queremos que quienes están a favor de los derechos humanos y la justicia climática sean mayoría, o dejaremos las cosas en manos de los derechistas y los fascistas?”, dijo, al anunciar su candidatura.

Ilaria Salis. La historia de esta maestra italiana de 39 años y activista antifascista se convirtió en un caso europeo cuando a principio de febrero apareció en un tribunal de Hungría encadenada de pies y manos y sujeta por una cadena por un agente de policía. Por aquel entonces, Salis llevaba ya un año en las cárceles húngaras y había denunciado las condiciones “inhumanas” de su detención. La imagen de ella encadenada en el tribunal, que dio la vuelta a Europa, era la de la primera vista del juicio en el que Salis es imputada por una presunta agresión a unos militantes neonazis.

La agresión ocurrió hace un año y medio, el día antes de la manifestación antifascista en la que la activista iba a participar, contra el tradicional desfile que organizaciones neonazis organizan cada año en Budapest el 11 de febrero. Salis se ha declarado inocente y en los últimos meses ha habido una campaña en su favor para presionar al Gobierno italiano y lograr el arresto domiciliario, en un caso que muchos consideran en Italia como un “juicio político” en la Hungría de Viktor Orbán, con el que Giorgia Meloni siempre ha mantenido buenas relaciones.

Finalmente la coalición Alianza Verdes-Izquierda (AVS, por sus siglas en italiano) decidió presentar a Salis como cabeza de lista para las europeas en la circunscripción del Noroeste e insular. La activista fue, con casi 180.000 preferencias, uno de los candidatos más votados y AVS cosechó un 6,7%, casi el doble de lo que había logrado hace un año y medio en las elecciones generales de Italia. En detención domiciliaria en Budapest desde hace unas semanas, este viernes Salis ha recuperado la libertad.

Fidias Panayiotou. Es el 'youtuber' que ha arrasado en Chipre, donde ha quedado en tercera posición con un 19,36% de los votos. El candidato independiente tiene más seguidores en las redes sociales (hasta 2,6 millones) que la población de su país. Aunque se presentó a las elecciones sin intención de obtener un asiento en Estrasburgo, sino para movilizar a la juventud, declaró a una cadena de televisión tras las elecciones que había sido un “milagro”. “Los partidos deberían tomárselo como una advertencia de que deben modernizarse y escuchar a la gente”, señaló, según recogió la BBC.

Sibylle Berg. ¿Sabían que en la Eurocámara tiene representación un partido satírico? Es el alemán Die Partei, que ha repetido con dos escaños. En la anterior legislatura sus dos representantes, que apenas tuvieron actividad parlamentaria, se dividieron: uno, Nico Semsrott (“el cómico más triste del mundo”), se fue a los verdes, y el otro, Martin Sonneborn, se quedó en los no inscritos. La nueva incorporación en esta ocasión es la novelista y dramaturga Sibylle Berg, una de las más influyentes en habla germana, aunque muchas de sus 32 obras se han traducido hasta a 34 idiomas.

La laureada artista, que según el portal EUObserver se identifica como una persona no binaria, es una activista por el derecho a la privacidad en la era digital. Colaboradora de p≡p coop, una organización que defiende la privacidad y el software libre, ha participado en batallas como la lucha contra las compañías de seguros que vigilan a los asegurados sin orden judicial. Su intención en la Eurocámara es seguir temas relacionados con la seguridad online. Y es una de las decenas de eurodiputados que por ahora están 'sin familia'.

Raquel García Hermida-van der Walle. Una española representará en la Eurocámara a Holanda, a donde llegó en 2012 por motivos personales. “Tardé un poco en orientarme en la situación política y me afilié en 2018 a D66 porque me atrajo la agenda proeuropeísta, su posición sobre la sostenibilidad en el amplio espectro y su carácter antipopulista”, explica Raquel García Hermida-van der Walle a elDiario.es. Desde entonces ha estado implicada en la actividad política con ese partido de centro liberal. En 2019 fue la octava en la lista y, en esta ocasión, ocupaba la segunda posición. D66 ha sacado tres eurodiputados.

García Hermida-van der Walle vive en Gorredijkse, una pequeña ciudad de 8.000 habitantes en el norte de Holanda y ha trabajado como directora de una biblioteca pública y en una organización de bienestar animal. En España su contacto fue con la política local como directora de comunicación del partido local Juntos por Pinto entre 2003 y 2006.

Dóra Dávid. Encabezó la candidatura de Tisza, el partido creado por Péter Magyar, un antiguo colaborador de Viktor Orbán y marido de la que fue su ministra de Justicia hasta que el líder húngaro la sacrificó por un escándalo relativo a un indulto. Magyar se ha convertido en una verdadera amenaza para el primer ministro ultraderechista al cosechar casi el 30% de los votos. Dóra Dávid será una de las principales cabezas visibles de ese nuevo proyecto en la Eurocámara, donde Tisza ha irrumpido con ocho asientos, que se contabilizan ya en las filas del PPE. Licenciada en Derecho, trabaja como asesora jurídica en la oficina londinense de Meta, aunque también pasó por el servicio jurídico de la Comisión Europea, según la información de Telex.

Roberto Vannacci. Este general de 55 años fue suspendido por el ejército italiano por un libro autopublicado homófobo y racista que se ha convertido en un superventas en Italia. A él decidió encomendarse el líder de la Liga, Matteo Salvini, para que encabezara las listas de su partido en las elecciones europeas. Fue la carta que Salvini se jugó —cuando son más lejos que nunca los tiempos en los que llegó a ser primer partido, precisamente en las europeas de 2019— para seguir con la competencia a la derecha que ha caracterizado su relación con Giorgia Meloni desde el principio de la alianza que les llevó al Gobierno de Italia. Guiñando el ojo a los nostálgicos de extrema derecha, durante la campaña electoral, Vannacci pidió votar con una “décima”, una cruz, una clara referencia a la X Flotilla Más, cuerpo de asalto durante el fascismo.

A pesar de que la Liga sufrió el 'sorpasso' de Forza Italia, Vannacci cosechó un buen resultado personal, logrando que, en todo el país —donde se puede votar por un partido e indicar la preferencia por un candidato—, al menos medio millón de personas pusieran su nombre en la papeleta.

Galato Alexandraki. Ha sido una de las dos representantes de la formación de ultraderecha conspiranoica Solución Griega, que es en buena medida la heredera de la formación neonazi Amanecer Dorado, a la que el Tribunal Supremo prohibió concurrir a los comicios. Galato Alexandraki es una carnicera jubilada de 76 años de la zona de Evros, cerca de la frontera con Turquía, donde la formación de ultraderecha ha quedado en segunda posición con un 14% de los votos (cinco puntos por encima de la media del país).

“No sé cómo ha ocurrido. Estoy feliz. Puedo dar las gracias a todos los que me han votado. Eso es todo, no tengo nada más que decir. Estoy sorprendida porque no me lo esperaba”, declaró en una entrevista en una televisión local tras las elecciones, según recoge la prensa griega, que explica que Galato Alexandraki no tiene redes sociales ni ha hecho campaña en los medios tradicionales.

Domenico 'Mimmo' Lucano. Para Domenico Lucano, al que todos conocen como Mimmo, el pasado 9 de junio fue el día de una victoria doble y de un rescate largamente esperado. Candidato, como Salis, por la Alianza Verdes-Izquierda, Lucano recibió una aluvión de votos en el sur de Italia, circunscripción en la que era cabeza de lista. Consiguió el escaño en el Parlamento europeo pero también recuperó la alcaldía de Riace, el pueblo de Calabria, que bajo su administración, empezada con su primer victoria en 2004, se convirtió en un modelo para la acogida de los refugiados reconocido en todo el mundo. Hasta el punto que en 2016 Lucano fue nombrado como el “italiano más influyente” por la revista Fortune.

Los problemas empezaron cuando ese modelo entró en el punto de mira del entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, que le calificó como un “cero” mientras endurecía las políticas migratorias de Italia. La campaña contra el “modelo Riace” acabó en una investigación judicial que desembocó en 2018 en la detención domiciliaria de Lucano, acusado de favorecer la inmigración ilegal y de haber intentado lucrarse con la acogida. Acusaciones que cayeron como un castillo de naipes cuando el Tribunal de Apelación desmontó por completo las tesis defendidas por la Fiscalía, reconociendo el valor de la experiencia de Riace y dejando solo una condena (suspendida) de un año y medio por abuso de poder, por una gestión administrativa. “La derecha avanza en Europa pero la izquierda avanza desde Riace. Desde la periferia de Italia es posible dar esperanza a Europa y al mundo”, comentó Lucano después de la nueva victoria en las urnas.

Filip Turek. Fue piloto de Fórmula 1 y ahora ha encabezado en República Checa la candidatura de los 'Motoristas por sí mismos', de tintes ultraconservadores. El cabeza de lista de esa coalición aprovecha sus redes sociales y cobertura mediática para promocionar su libro Leyenda. Coleccionista de coches de alta gama, ha dejado claro que su principal objetivo en la Eurocámara es acabar con la legislación que pretende prohibir la producción de coches diésel y gasolina a partir de 2035. También manifiesta su rechazo al Pacto Verde Europeo y tiene posiciones antiinmigración. Una foto suya haciendo un saludo que parecía el nazi ha llevado a las autoridades a impulsar una investigación, según informa la prensa checa.