Zapatero, Varoufakis, Chomsky y más de un centenar de figuras públicas alertan del daño que causa Bolsonaro a la democracia en Brasil

Más de un centenar de representantes y figuras públicas mundiales se están movilizando contra el peligro para la democracia brasileña que representa el presidente del país, Jair Bolsonaro. Entre las personas firmantes de la iniciativa promovida por la Internacional Progresista se encuentran el intelectual Noam Chomsky; el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis; el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; y Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, entre otros.

"El presidente Jair Bolsonaro y sus aliados están preparando una marcha a nivel nacional en contra de la Corte Suprema y el Congreso el 7 de septiembre, agudizando los temores de un golpe de Estado en la tercera democracia más grande del mundo", dice la carta: "Estamos profundamente preocupados por la inminente amenaza a las instituciones democráticas de Brasil. El presidente Bolsonaro ha intensificado sus ataques en contra de las instituciones democráticas de Brasil en las últimas semanas".

Aunque Bolsonaro dice que las manifestaciones del próximo 7 de septiembre, cuando se celebra la Independencia de Brasil, serán por la "libertad" y los "valores conservadores", algunos grupos que las convocan instan a una "intervención militar" que clausure el Parlamento y la Corte Suprema y mantenga al gobernante en el poder, informa Efe.

La convocatoria ha sido rechazada por el Congreso y el propio Supremo, y condenada por organizaciones empresariales, la banca, los sindicatos y los partidos políticos de la derecha más moderada, que en los últimos días han publicado manifiestos en defensa de la democracia y contra cualquier tipo de "aventura autoritaria".

El manifiesto de la Internacional Progresista añade: "Estamos profundamente preocupados por la inminente amenaza a las instituciones democráticas de Brasil –y nos mantendremos vigilantes para defenderlas antes del 7 de septiembre y después–. El pueblo de Brasil ha luchado por décadas para garantizar la democracia contra el dominio militar. No debemos permitir que Bolsonaro se las arrebate ahora".

El texto también está suscrito por el ex presidente colombiano Ernesto Samper; el ex líder laborista Jeremy Corbyn; el ex candidato colombiano Gustavo Petro; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; eurodiputados de UP, como Idoia Villanueva, Sira Rego y Manu Pineda, y diputados del grupo confederal, como Pablo Echenique, Sofía Castañón, Rafael Mayoral, Aina Vidal, Gerardo Pisarello, Juan López Uralde y Miguel Ángel Bustamante.

Bolsonaro, cuya popularidad se sitúa en torno al 25 % según todas las encuestas, ha reiterado que estará presente en esas manifestaciones "junto al pueblo", que le dará "un ultimátum a esas personas" que "no respetan la Constitución". Según el mandatario, "el pueblo" en la calle exigirá a quienes "lo desafían" que "se curven frente a la Constitución, defiendan la libertad y entiendan que están equivocados, pero que siempre hay tiempo para redimirse".

Subiendo el tono, el capitán de la reserva del Ejército agregó que "como militar", juró "dar la vida por la Patria y la libertad" y que, junto "al pueblo", podrá "derrotar a los que quieren llevar a Brasil por el camino de Venezuela", informa Efe.