Zelenski dice que necesitan más tiempo para lanzar la contraofensiva: “Ahora perderíamos mucha gente”

“Podemos seguir adelante y tener éxito. Pero perderemos a mucha gente. Pienso que eso es inaceptable. Así que necesitamos esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo”, ha dicho Zelenski en la entrevista. El presidente de Ucrania ha explicado que el ejército tiene brigadas que ya están preparadas, pero que aún faltan los vehículos armados prometidos, que están llegando poco a poco.

Zelenski ha afirmado que Ucrania no cederá ningún territorio por la paz: “Todo el mundo se hace a la idea. No pueden presionar a Ucrania para que entregue sus territorios. ¿Por qué cualquier país del mundo debería entregar a Putin sus territorios?”

Sobre el incidente con el dron en el Kremlin, el presidente ha negado de nuevo la responsabilidad ucraniana: “Están buscando constantemente algo que suene como una justificación, diciendo: 'Tú nos has hecho esto, así que nosotros te hacemos eso a ti'. Pero no funcionó. Incluso para su público no funcionó. Incluso sus propagandistas no se lo creyeron. Porque parecía muy artificial”.

También añadió que los ucranianos estaban empezando a notar los efectos de la escasez de armamento ruso en el campo de batalla: “Aún tienen mucho en sus almacenes pero ya hemos visto que han reducido el número de bombardeos diarios en algunas áreas”.

El esperado ataque podría ser decisivo en la guerra, redibujando las líneas del frente que, durante meses, han permanecido igual. La contraofensiva será también una prueba crucial para Ucrania, que quiere demostrar que las armas y el equipo recibido de occidente pueden traducirse en victorias en el campo de batalla.

Dónde y cuándo comenzará la contraofensiva ucraniana es un secreto. Mientras, las fuerzas rusas han fortificado sus defensas a lo largo de los 1.450 kilómetros del frente de batalla que va desde las regiones del este Lugansk y Donestk hasta Zaporiyia y Jersón en el sur.

En las últimas semanas las autoridades ucranianas han intentado rebajar las expectativas de grandes avances. Un funcionario del gobierno, que habló en condición de anonimato, ha dicho que los líderes del país “entendieron que necesitaban tener éxito”, pero que el asalto no debería de ser visto como “una bala de plata” en una guerra que se acerca ya a los 15 meses.