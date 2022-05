Zelenski, ante los líderes de la UE: “Las disputas en Europa deben acabar”

“¿Por qué Rusia todavía puede ganar casi mil millones de euros al día vendiendo energía?”, les ha increpado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a los 27 jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. “Todas las disputas en Europa deben terminar; son disputas internas que solo alientan a Rusia a ejercer más y más presión sobre ustedes, sobre toda Europa”, ha insistido el presidente ucraniano en su intervención por videconferencia ante el Consejo Europeo, quien ha terminado su intervención de esta manera: “Una niña de nueve años ha muerto hoy como resultado del bombardeo ruso de la región de Kherson, en Ucrania. Dos niños más resultaron heridos: un crío de siete años”.

“Hoy es el día 96 de la guerra de Rusia contra nuestro Estado, contra todos nosotros y contra todos ustedes”, ha arrancado Zelenski, “contra la unidad europea. Rusia quiere ver en estas cumbres 27 Estados divididos, ese es su deseo. Ahora vemos cómo la ofensiva rusa en el Donbás está destruyendo nuestras ciudades, las comunidades de Ucrania, y cómo la unidad europea, la deseada unidad europea, puede ser sacudida”.

Zelenski ha subrayado: “La culpa de todo lo que está pasando es solo del Estado ruso. Pero estoy convencido de que es obvio para todos y cada uno de ustedes que debe haber avances en las sanciones. Y para nosotros es muy necesario. ¡No puede haber compromisos a expensas de nuestra integridad territorial, nuestra soberanía! Agradezco a todos los que están promoviendo el sexto paquete de sanciones y tratando de hacerlo efectivo. Sin embargo, desafortunadamente, por alguna razón aún no está. ¿Y por qué dependen de Rusia, de su presión, y no al revés? Rusia debe depender de ustedes. ¿Por qué Rusia todavía puede ganar casi mil millones de euros al día vendiendo energía? ¿Por qué los bancos terroristas siguen trabajando con Europa y el sistema financiero mundial? Preguntas serias. ¿Y por qué los canales de propaganda rusos siguen activos en la Unión Europea? Esta es un arma de información de la Federación Rusa. ¿Por qué todavía no se sanciona a los funcionarios rusos que apoyan la guerra y a los jueces que apoyan abiertamente la represión?”

En efecto, los 27 siguen bloqueados, pero no quieren trasladar imagen de división ante Vladímir Putin. Así, las fuentes diplomáticas intentan comunicar que el terreno está preparado para llegar a un acuerdo político sobre el sexto paquete de sanciones, atragantado durante cuatro semanas por los problemas presentados por Viktor Orbán. El primer ministro húngaro, principal aliado de Putin entre los 27, ha argumentado las dificultades para buscar alternativas al crudo ruso si le cortan el oleoducto porque no tiene costa a la que puedan atracar barcos con petróleo.

“El Consejo Europeo tiene como objetivo alcanzar hoy un acuerdo político sobre el embargo del petróleo ruso”, explican fuentes diplomáticas: “Este embargo cubrirá más de 2/3 de las importaciones de petróleo de Rusia, es decir, todo el petróleo transportado por mar desde Rusia. Esto sería un logro notable para la UE, que está totalmente unida y comprometida a aumentar la presión sobre Rusia”. Para conseguir ese principio de acuerdo, las fuentes explican que “se han concedido algunas excepciones temporales para garantizar la seguridad del suministro para determinados Estados miembros [como Hungría, República Checa, Eslovaquia]. El Consejo volverá sobre estas excepciones lo antes posible”.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dicho este lunes que quiere ver garantías de que Hungría pueda acceder al petróleo transportado por mar si “algo sucede” con el oleoducto que atraviesa Ucrania hasta Hungría. Está de acuerdo con la exención de los oleoductos. “No están lanzando la bomba nuclear sobre la economía de Hungría”, dice, y añade: “No hay ningún acuerdo en absoluto en este momento. El problema es que estamos en una situación muy difícil debido al comportamiento irresponsable de la Comisión después del consenso alcanzado en la cumbre de Versalles [celebrada en marzo]. Estamos listos para apoyar el sexto paquete de sanciones si hay una solución para los problemas energéticos de Hungría”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado a su llegada al Consejo Europeo este lunes: “Básicamente hemos resuelto todos los problemas menos uno, la cuestión del crudo a través de los oleoductos. Las discusiones siguen abiertas. No tengo demasiadas expectativas de que lo vayamos a resolver en las próximas 48 horas, pero confío en que después sí haya posibilidades”.

Así, las cuestiones abiertas en este Consejo Europeo tiene que ver con que Orbán diga que sí, con la duración de la excepción y con cómo garantizar que Hungría no compita deslealmente vendiendo diésel barato al resto de la UE.

“Pueden ver que las consecuencias de la agresión de Rusia han ido más allá de nuestro continente. Y definitivamente volverán de allí con problemas aún mayores para toda Europa. Por ejemplo, las hambrunas a gran escala en África y Asia significarán que Europa del sur y sureste se enfrenta a una nueva crisis migratoria a gran escala. Y cuando oigan chantajes de Moscú sobre la comida, sepan que es su golpe consciente a sus sociedades. Rusia simplemente está utilizando a los pueblos de África y Asia como rehenes, empujándolos deliberadamente a morir de hambre, que la gente huya de allí en masa. ¿Están preparados para eso? Creo que no”.

El presidente ucraniano también ha señalado los problemas energéticos agravados por la invasión rusa de Ucrania :“Veamos la inestabilidad de precios en el mercado de la energía. No se trata solo de algunas de las fluctuaciones habituales del mercado que se observan periódicamente. El año pasado, Rusia creó las condiciones para que subieran los precios récord del gas. Ahora, invirtiendo en la inestabilidad, Rusia está haciendo que todos los precios de la energía se disparen. ¿Y por qué? Para que los europeos protesten. Y no contra el agresor y su agresión, sino contra sus propios Estados. Contra ustedes personalmente. Es una amenaza para todos y cada uno de los países, para cada uno de ustedes, si esta es la apuesta de Rusia al caos político en sus países”.

“El sexto paquete de sanciones debe ser acordado”, ha dicho: “Debe ser eficaz, incluido el petróleo. Para que Rusia se sienta sancionada por lo que está haciendo contra Ucrania y toda Europa. Y para que finalmente te independices con nosotros de las armas energéticas rusas. Al menos de la parte del petróleo”.

Zelenski ha reclamado a los 27 “un espacio aduanero común que fortalezca tanto a Ucrania como a todos los que comercian” con su país: “Necesitamos un espacio de pago común, un espacio de circulación común. Es muy importante que nuestros desplazados, más de 5 millones de ellos, no sufran discriminación. Y, por supuesto, es absolutamente necesario más apoyo en armas y financiero para Ucrania. Ahora nuestra libertad depende de nuestro éxito en el campo de batalla, y su estabilidad depende de nuestra estabilidad”.

En este sentido, el presidente ucraniano ha afirmado: “Hemos iniciado conversaciones con la mayoría de ustedes sobre la reconstrucción de Ucrania. Estamos creando un Plan de Recuperación a gran escala. El proyecto de soporte global United24 ha sido activado. La Comisión Europea también está preparando una plataforma para la reconstrucción. Si la reconstrucción comienza durante la guerra y es realmente paneuropea, será una de las pruebas más convincentes para todos y, por supuesto, para Rusia en particular, de que los europeos somos fuertes y que no permitirán que ninguna de las partes integrantes de Europa sea destruida. Ni Ucrania ni ninguna otra”.